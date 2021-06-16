Чемпион Азии из Казахстана с титулом WBC получил в соперники украинского нокаутера

Кулахмет выступит в рамках вечера бокса 10 июля в Алматы. Его соперником будет украинец Станислав Скороход (20−2, 17 КО).

Напомним, свой последний поединок Кулахмет провел в апреле в Дубае (ОАЭ), когда за 70 секунд нокаутировал венесуэльца Эбера Рондона (20−1, 13 КО) и защитил пояс WBC International в первом среднем весе. Скороход же не выходил на ринг с юля прошлого года, когда в Киеве техническим нокаутом победил соотечественника Владислава Танцюру (2−8, 1 КО).