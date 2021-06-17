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10:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Сауль Альварес может сразиться с непобеждённым бойцом из России

Обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Канело Альварес может провести поединок с российским боксёром Владимиром Шишкиным. Об этом рассказал промоутер россиянина Дмитрий Салита.

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Источник: Reuters

На счету Шишкина 12 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 12 побед (в том числе семь нокаутом). По словам промоутера, Шишкин получит бой с Альваресом, если победит Евгения Шведенко, а после него — Калеба Планта, который владеет поясом IBF.

«Я уже давно говорю, что боец, который побьет Канело, — это Владимир Шишкин. Он не только самый талантливый в дивизионе, но также тренируется под руководством Шугархилла Стюарда, мастера своего дела.

Его поединок со Шведенко имеет большую важность. Сейчас он проводит тренировочный лагерь вместе с Тайсоном Фьюри и Шугархиллом», — приводятся слова Салиты на сайте Sky Sports.

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