48-летний Оскар де ла Хойя проведёт поединок впервые с 2008 года

Об этом информирует MMA Fighting со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что оба бойца уже дали согласие на бой.

Место проведения поединка ещё не определено. Для 48-летнего Оскара это будет первое появление на ринге с 2008 года, когда он уступил филиппинцу Мэнни Пакьяо.