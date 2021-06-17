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17 июня, источник: Чемпионат.com

48-летний Оскар де ла Хойя проведёт поединок впервые с 2008 года

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя встретится с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом в специальном боксерском поединке, который состоится в рамках Triller Fight Club 18 сентября во время уик-энда, посвящённого Дню независимости Мексики.

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Источник: AFP 2021

Об этом информирует MMA Fighting со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что оба бойца уже дали согласие на бой.

Место проведения поединка ещё не определено. Для 48-летнего Оскара это будет первое появление на ринге с 2008 года, когда он уступил филиппинцу Мэнни Пакьяо.

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