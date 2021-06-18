Ербосынулы потерял свой шанс. Несостоявшийся соперник Айдоса нашел нового оппонента на элиминаторный бой

Промоутер Дмитрий Салита (Salita Promotions) победил на торгах со ставкой 355 тысяч долларов. Команда Шведенко предлагала чуть более 277 тысяч. В любом случае ему достанется большая часть (60 процентов) призового фонда.

Ожидается, что бой состоится в августе. Стоит отметить, что со Шведенко должен был встретиться казахстанец Айдос Ербосынулы. Однако за несколько дней до встречи он подхватил коронавирус. Бой сорвался, а вместе с ним и возможность выйти на титул.