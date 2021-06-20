46-летний экс-чемпион UFC Андерсон Силва победил Чавеса-младшего в боксерском поединке
Бывший чемпион UFC Андерсон Силва провел боксерский поединок с
Бывший чемпион UFC Андерсон Силва провел боксерский поединок с
46-летний Силва победил 35-летнего соперника раздельным решением: два судьи зафиксировали победу Силвы 77−75, один отдал победу Чавесу 75−77.
Силва удерживал титул чемпиона UFC с 2006 по 2013 год и является рекордсменом по продолжительности обладания поясом (2457 дней) и продолжительности победной серии (16 боев). В ноябре 2020 года он объявил о завершении карьеры после поражения от Юрайи Холла. Чавес в последнем бою в ноябре 2020-го проиграл эквадорцу Джейсону Минде.