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12:09 (мск), источник: Sport24

46-летний экс-чемпион UFC Андерсон Силва победил Чавеса-младшего в боксерском поединке

Бывший чемпион UFC Андерсон Силва провел боксерский поединок с экс-чемпионом мира по боксу в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

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Источник: AP 2021

46-летний Силва победил 35-летнего соперника раздельным решением: два судьи зафиксировали победу Силвы 77−75, один отдал победу Чавесу 75−77.

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Силва удерживал титул чемпиона UFC с 2006 по 2013 год и является рекордсменом по продолжительности обладания поясом (2457 дней) и продолжительности победной серии (16 боев). В ноябре 2020 года он объявил о завершении карьеры после поражения от Юрайи Холла. Чавес в последнем бою в ноябре 2020-го проиграл эквадорцу Джейсону Минде.

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