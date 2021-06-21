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14:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Внук Мохаммеда Али дебютирует в профессиональном боксе 14 августа

Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, дебютирует в профессиональном боксе 14 августа 2021 года, сообщает ESPN. Бой будет организован Бобом Арумом.

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«Я точно знаю, что мой дед не хотел бы, чтобы я работал с другим промоутером, кроме Боба Арума. Все видели, как в боксе Дон Кинг обращался с моим дедушкой и Майком Тайсоном, многим людям в боксе нельзя доверять, но Боб Арум — один из тех людей, кого уважают как в боксе, так и в бизнесе.

Я всегда хотел стать частью Top Rank, это самое грандиозное благословение, которое я мог себе представить. Так что да, это невероятно. Я очень взволнован от предстоящего дебюта», — приводит слова Нико Али Уолша ESPN.

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Имя соперника внука Мохаммеда Али пока не сообщается.

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