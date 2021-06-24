«Зверюга!» Подписчики оценили видео мощной тренировки 54-летнего Майка Тайсона

Подписчики оценили мастерство 54-летнего Тайсона. Вот что написали они в комментариях:

Майк Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе. Последний официальный бой он провёл в июне 2005 года, проиграв Кевину Макбрайду. В ноябре 2020 года Майк провёл выставочный поединок с другим легендарным боксёром Роем Джонсом, судьи зафиксировали ничью.