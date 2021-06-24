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11:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зверюга!» Подписчики оценили видео мощной тренировки 54-летнего Майка Тайсона

В «Инстаграме» появилось видео, в котором показано, как легендарный боксёр Майк Тайсон проводит боксёрскую тренировку.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен выбрасывает серию ударов и демонстрирует способность уклоняться от ответных выпадов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики оценили мастерство 54-летнего Тайсона. Вот что написали они в комментариях:

  • «Зверюга!»
  • «Этот парень лучше всех, и точка».
  • «Тайсон — просто другой уровень».
  • «Логан Пол не захочет ссориться с Майком Тайсоном».

Майк Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе. Последний официальный бой он провёл в июне 2005 года, проиграв Кевину Макбрайду. В ноябре 2020 года Майк провёл выставочный поединок с другим легендарным боксёром Роем Джонсом, судьи зафиксировали ничью.

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