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25 июня, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер из веса Головкина узнал соперника по следующему бою

Казахстанский боксер Абай Толеш (8−1, 5 КО) следующий бой проведет 10 июля в Алматы. В этот день он будет биться против украинца Александра Рубчева (6−7−1, 2 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/tolesh_abay/

По данным менеджерской компании MTK Kazakhstan, поединок пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

Толеш боксирует в среднем весе, в котором самым известным представителем Казахстана является Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО), владеющий титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

Также в этот день свой бой проведет другой казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (3−0, 2 KO), владеющий поясом WBC International в первом среднем весе. Его соперником станет россиянин Алексей Евченко (19−4, 8 КО). Хотя изначально Кулахмет должен был драться против украинца Станислава Скорохода (20−2, 17 КО), но тот получил травму и снялся с поединка.

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