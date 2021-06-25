Казахстанский боксер из веса Головкина узнал соперника по следующему бою

Толеш боксирует в среднем весе, в котором самым известным представителем Казахстана является Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО), владеющий титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

Также в этот день свой бой проведет другой казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (3−0, 2 KO), владеющий поясом WBC International в первом среднем весе. Его соперником станет россиянин Алексей Евченко (19−4, 8 КО). Хотя изначально Кулахмет должен был драться против украинца Станислава Скорохода (20−2, 17 КО), но тот получил травму и снялся с поединка.