Стали известны гонорары Джигана и Емельяненко за возможный бой

По его словам, он хочет заработать 50 миллионов рублей, а его оппонент рассчитывает на 30 миллионов. «И нам это, в принципе, подтвердили. Есть пара человек, которые на это готовы», — добавил он.

Джиган также отметил, что за 50 миллионов сможет подраться с кем угодно, не только с Емельяненко. По словам рэпера, он готов проводить поединки в боксе, MMA и кикбоксинге.