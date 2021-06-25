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21:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны гонорары Джигана и Емельяненко за возможный бой

Стали известны гонорары рэпера Джигана и бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко за возможный бой. Об этом РИА Новости рассказал исполнитель.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, он хочет заработать 50 миллионов рублей, а его оппонент рассчитывает на 30 миллионов. «И нам это, в принципе, подтвердили. Есть пара человек, которые на это готовы», — добавил он.

Джиган также отметил, что за 50 миллионов сможет подраться с кем угодно, не только с Емельяненко. По словам рэпера, он готов проводить поединки в боксе, MMA и кикбоксинге.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету спортсмена 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.

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