«Сдулся патриот». Ломаченко раскритиковали за отказ взять флаг Украины после его победы

С критикой по этому поводу выступил эксперт по вопросам безопасности, заслуженный юрист Украины Василий Вовк.



«Накатани тяжело покинул ринг, а Василию подняли руку как победителю в одиночестве. В том числе без флага Украины, символа нашего государства! Не было его также во время пресс-конференции сразу же после боя. Что это? Возможно, такие требования организаторов? Хотя в андеркарде этого боя мы видели флаги Казахстана», — написал Вовк на своей странице в «Фейсбуке».



В комментариях к посту Вовка было оставлено немало сообщений с осуждением поступка Ломаченко: