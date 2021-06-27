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13:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сдулся патриот». Ломаченко раскритиковали за отказ взять флаг Украины после его победы

Украинский боксёр Василий Ломаченко, одержавший победу нокаутом в девятом раунде над японцем Масаеши Накатани, на церемонию объявления победителя вышел без флага Украины.

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Источник: AFP 2021

С критикой по этому поводу выступил эксперт по вопросам безопасности, заслуженный юрист Украины Василий Вовк.

«Накатани тяжело покинул ринг, а Василию подняли руку как победителю в одиночестве. В том числе без флага Украины, символа нашего государства! Не было его также во время пресс-конференции сразу же после боя. Что это? Возможно, такие требования организаторов? Хотя в андеркарде этого боя мы видели флаги Казахстана», — написал Вовк на своей странице в «Фейсбуке».

В комментариях к посту Вовка было оставлено немало сообщений с осуждением поступка Ломаченко:

  • «С Ломаченко и Усиком всё ясно. Их флаг — красный, с серпом и молотом».
  • «За какую страну он вообще выступал?»
  • «Значит, Ломаченко и не украинский спортсмен».
  • «Просто патриот сдулся».
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