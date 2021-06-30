Алимханулы после досрочной победы над экс-чемпионом мира назвали вероятным наследником Головкина

«Это был лучший бой Алимханулы. Он полностью перебил своего соперника. У Бранта не было шансов. Уже с первого раунда было заметно, что поединок будет односторонним. Роб старался быть быстрее и обыгрывать казахстанца на средней дистанции. Однако план не сработал. Теперь Алимханулы нужно больше соперников из топ-15.

Он выступает в среднем весе, так же как Головкин. Судя по всему, у GGG появился достойный последователь и наследник. Говорить о его перспективах еще преждевременно, но мне нравится стиль Алимханулы. Его амбиции могут привести его на вершину. Главное — не сбавлять темп", — отметил Монтиэль.

Напомним, что бой состоялся в минувшие выходные в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В шестом раунде Алимханулы отправил соперника в нокдаун, а после восьмого угол Бранта отказался от продолжения боя.