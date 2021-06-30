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30 июня, источник: Vesti.kz

Алимханулы после досрочной победы над экс-чемпионом мира назвали вероятным наследником Головкина

Средневес Жанибек Алимханулы (10−0, 6 КО) может стать наследником Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО). Такое мнение корреспонденту Vesti.kz после победы казахстанца над американцем Робом Брантом (26−3, 18 КО) выразил обозреватель портала Boxingtalk.com Иван Монтиэль. Эксперт отметил прогресс казахстанского проспекта и оценил его действия в последнем поединке.

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Источник: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

«Это был лучший бой Алимханулы. Он полностью перебил своего соперника. У Бранта не было шансов. Уже с первого раунда было заметно, что поединок будет односторонним. Роб старался быть быстрее и обыгрывать казахстанца на средней дистанции. Однако план не сработал. Теперь Алимханулы нужно больше соперников из топ-15.

Он выступает в среднем весе, так же как Головкин. Судя по всему, у GGG появился достойный последователь и наследник. Говорить о его перспективах еще преждевременно, но мне нравится стиль Алимханулы. Его амбиции могут привести его на вершину. Главное — не сбавлять темп", — отметил Монтиэль.

Напомним, что бой состоялся в минувшие выходные в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В шестом раунде Алимханулы отправил соперника в нокдаун, а после восьмого угол Бранта отказался от продолжения боя.

Благодаря победе Алимханулы вошел в топ-10 боксеров своего веса и стал вторым после Головкина в рейтинге среди казахстанцев вне зависимости от категории.

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