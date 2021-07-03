Рой Джонс требует боя с Геннадием Головкиным

«Прямо сейчас мы хотим боя с Головкиным, но примем и поединок с “Канело”, потому что это тоже отличный бой для нас. Я знаю, что Крис готов драться с кем угодно. Да, он меньше по размерам, но он компенсирует это своей взрывоопасностью», — подчеркнул Джонс.