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13:02 (мск), источник: Sport.Zakon.kz

Рой Джонс требует боя с Геннадием Головкиным

Легендарный боксер Рой Джонс, который тренирует британца Криса Юбэнка-младшего (30−2, 22 КО), хочет для своего подопечного боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«Прямо сейчас мы хотим боя с Головкиным, но примем и поединок с “Канело”, потому что это тоже отличный бой для нас. Я знаю, что Крис готов драться с кем угодно. Да, он меньше по размерам, но он компенсирует это своей взрывоопасностью», — подчеркнул Джонс.

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Что касается Криса Юбэнка-младшего, то он является «временным» чемпионом WBA в этом же дивизионе.

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