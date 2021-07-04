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14:29 (мск), источник: Sports.Ru

Денис Лебедев: «Уверен, что Поветкин вернется»

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев считает, что бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин возобновит карьеру.

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Источник: РИА "Новости"

«Я нормально, положительно отношусь к решению Поветкина, это его выбор. Он и так сделал большой объем работы, я бы сказал максимальный. Сейчас у нас надо ребятам подтянуться, чтобы выйти на уровень Сани. У нас обязательно еще будут звезды. Мы подождем немного — они уже вот-вот на подходе. Но на сегодняшний день ребятам, чтобы приблизиться к достижениям Александра Поветкина, придется попахать еще какое-то время.

Не удивлюсь, если Поветкин вернется. По себе знаю, что, посидев немного на диванчике, назовем это так, хочется опять драться, мышцы рвутся в бой. Ты не можешь спокойно смотреть соревнования: дергаешься, уклоняешься, сидя на диване. Кажется, что ты отдохнул и готов. Кому-то идет на пользу перерыв, а мне он помог понять, что, наверно, уже все. Но я даже уверен, что Саня не может быть, а обязательно вернется. Это только мое мнение», — рассказал Лебедев.

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