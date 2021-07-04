Поветкина исключили из рейтингов после завершения карьеры

Поветкина исключили из рейтингов после завершения карьеры

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом ТАСС сообщили в WBC.