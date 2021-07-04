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21:02 (мск), источник: ТАСС

Поветкина исключили из рейтингов после завершения карьеры

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом ТАСС сообщили в WBC.

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Источник: Reuters

Поветкин 13 июня объявил о завершении карьеры.

«Александр Поветкин исключен из рейтингов после объявления о завершении карьеры», — сказал собеседник агентства.

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