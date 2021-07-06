GGG вернется в сентябре? Хирн рассказал о следующем бое Головкина и трилогии с «Канело»

«Следующий шаг для Геннадия — объединительный бой с Муратой в Японии. Я думаю, что одна из проблем, стоящих за всеми этими делами Головкина, заключается в том, что он был связан с первоначальными проблемами «Канело’и Golden Boy. Теперь он явно хочет подраться.



Я хотел бы, чтобы он вернулся на ринг в сентябре. Потому что к моменту боя с Муратой пройдет уже год с его поединка с Камилом Шереметой, который, в свою очередь, состоялся более чем через год после его предыдущего боя с Сергеем Деревянченко. Мне все еще нравится вариант боя Головкина с Деметриусом Андраде.

Третий бой между Головкиным и «Канело»? Кто знает. Может, в какой-то момент его карьеры это и случится, но я верю, что Геннадий хочет отбоксировать до боя с Муратой. Тут все дело в переговорах между боксером и платформой (DAZN) о датах, сопернике и так далее.



Очевидно, что Головкин хочет боя, а DAZN хотел бы увидеть его на своей платформе. Это вопрос к ним. Если они согласуют дату и соперника, то бой состоится до Мураты. Геннадий нацелен на бой с Муратой — это то, чем он хочет заниматься, и для него это тоже большой поединок. Так что все зависит от случая, если можно будет устроить бой в сентябре", — сказал Хирн в интервью Boxing Social.