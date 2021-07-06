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6 июля, источник: Vesti.kz

GGG вернется в сентябре? Хирн рассказал о следующем бое Головкина и трилогии с «Канело»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о ближайших планах своего подопечного — чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2021

«Следующий шаг для Геннадия — объединительный бой с Муратой в Японии. Я думаю, что одна из проблем, стоящих за всеми этими делами Головкина, заключается в том, что он был связан с первоначальными проблемами «Канело’и Golden Boy. Теперь он явно хочет подраться.

Я хотел бы, чтобы он вернулся на ринг в сентябре. Потому что к моменту боя с Муратой пройдет уже год с его поединка с Камилом Шереметой, который, в свою очередь, состоялся более чем через год после его предыдущего боя с Сергеем Деревянченко. Мне все еще нравится вариант боя Головкина с Деметриусом Андраде.

Третий бой между Головкиным и «Канело»? Кто знает. Может, в какой-то  момент его карьеры это и случится, но я верю, что Геннадий хочет отбоксировать до боя с Муратой. Тут все дело в переговорах между боксером и платформой (DAZN) о датах, сопернике и так далее.

Очевидно, что Головкин хочет боя, а DAZN хотел бы увидеть его на своей платформе. Это вопрос к ним. Если они согласуют дату и соперника, то бой состоится до Мураты. Геннадий нацелен на бой с Муратой — это то, чем он хочет заниматься, и для него это тоже большой поединок. Так что все зависит от случая, если можно будет устроить бой в сентябре", — сказал Хирн в интервью Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Головкин планирует провести два боя в 2021 году, один из которых в декабре против чемпиона WBA в среднем весе японца Риоты Мураты (16−2, 13 КО). Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО), и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

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