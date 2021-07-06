Мейвезер назвал пятерку лучших боксеров за всю историю
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер назвал пятерку лучших боксеров за всю историю.
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер назвал пятерку лучших боксеров за всю историю.
«Начну с Пернелла Уитакера. Потом Роберто Дюран. Черт, даже не знаю. Из тяжеловесов выберу Ларри Холмса. Он победил всех в свое время. У него была база, у него был джеб, а сейчас он отлично живет, сделав умные инвестиции. Еще Аарон Прайор. Единственный бой он проиграл
Уитакер был чемпионом мира в четырех весовых категориях, шесть раз защитив титул чемпиона в легком весе (рекорд). Дюран также был чемпионом в четырех весах. Холмс был чемпионом мира по версии WBC и одним из пятерых боксеров, побеждавших Мохаммеда Али. Прайор был чемпионом в полусреднем весе и потерпел лишь одно поражение в 40 боях.