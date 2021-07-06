Мейвезер назвал пятерку лучших боксеров за всю историю

«Начну с Пернелла Уитакера. Потом Роберто Дюран. Черт, даже не знаю. Из тяжеловесов выберу Ларри Холмса. Он победил всех в свое время. У него была база, у него был джеб, а сейчас он отлично живет, сделав умные инвестиции. Еще Аарон Прайор. Единственный бой он проиграл из-за наркотиков», — приводит слова Мейвезера Talk Sport.