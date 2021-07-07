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15:54 (мск), источник: РБК

Сын Кости Цзю нокаутировал пятого соперника подряд и защитил титул

Тим Цзю победил австралийца Стива Спарка и защитил титул чемпиона WBO Global. У него есть право на бой с чемпионом мира аргентинцем Брайаном Кастаньо.

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Источник: Reuters

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, защитил титул чемпиона WBO Global в весовой категории до 69,9 кг. Он победил техническим нокаутом в третьем раунде австралийца Стива Спарка.

Вечер бокса прошел в австралийском Ньюкасле. Первоначально Цзю должен был провести поединок с австралийцем Майклом Зерафой, но тот отказался от боя из-за коронавирусных ограничений, его заменил Спарк.

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На счету 26-летнего Цзю теперь 19 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. Он одержал пять побед нокаутом подряд. Цзю занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право на бой с чемпионом мира, которым сейчас является аргентинец Брайан Кастаньо. 24-летний Спарк потерпел второе поражение при 12 победах (11 нокаутом).

Костя Цзю владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001—2003 годах. Всего на его счету 31 победа (25 нокаутом) и два поражения. Цзю также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы среди любителей.

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