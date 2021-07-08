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20:30 (мск), источник: Vesti.kz

Ковалев назвал Санчеса бесполезным тренером и оценил спарринги с Головкиным

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34−4−1, 29 КО) поделился воспоминаниями о работе с известным тренером Абелем Санчесом и спаррингах с Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО).

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Источник: РИА "Новости"

«По рекомендации Эгиса Климаса я перешел в лагерь Big Bear к Абелю Санчесу. Наверное, меня подкупило то, что там тренировался Геннадий Головкин. Если бы он там не тренировался, может быть, я бы туда не пошел. По приезде в этот лагерь я чувствовал, что после спаррингов с Головкиным начал подниматься обратно и даже расти выше. Я начал матереть ментально и физически.

Я пробыл в зале Санчеса где-то полтора года и понял, что как тренер он был для меня бесполезным. Но именно спарринги с такими бойцами, как Гена Головкин, для меня многое значили. Из-за этого я там держался.

Прошло какое-то время, я устал от того, что тренер дает мне ненужную работу. Из-за этого у меня с ним пошли конфликты. Он, по сути, вообще был строителем, то есть строил дома, беседки", — приводит слова Ковалева Fightnews.info со ссылкой на его прямой эфир в Instagram со Звиади Пурцхванидзе.

Напомним, что в мае Ковалев объявил о возобновлении карьеры после допинг-скандала. В январе россиянин провалил два допинг-теста, в результате чего его бой с узбекским боксером Бектемиром Меликузиевым, который планировался на 30 января в американском Индио, отменили.

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