Ковалев назвал Санчеса бесполезным тренером и оценил спарринги с Головкиным

«По рекомендации Эгиса Климаса я перешел в лагерь Big Bear к Абелю Санчесу. Наверное, меня подкупило то, что там тренировался Геннадий Головкин. Если бы он там не тренировался, может быть, я бы туда не пошел. По приезде в этот лагерь я чувствовал, что после спаррингов с Головкиным начал подниматься обратно и даже расти выше. Я начал матереть ментально и физически.

Я пробыл в зале Санчеса где-то полтора года и понял, что как тренер он был для меня бесполезным. Но именно спарринги с такими бойцами, как Гена Головкин, для меня многое значили. Из-за этого я там держался.

Прошло какое-то время, я устал от того, что тренер дает мне ненужную работу. Из-за этого у меня с ним пошли конфликты. Он, по сути, вообще был строителем, то есть строил дома, беседки", — приводит слова Ковалева Fightnews.info со ссылкой на его прямой эфир в Instagram со Звиади Пурцхванидзе.