Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10.07
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
10.07
Оренбург
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
10.07
КАМАЗ
Алания
Футбол. Первый дивизион
10.07
Кубань
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
10.07
Нефтехимик
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
21Англия впервые вышла в финал Евро
13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Названа возможная замена Фьюри в бою с Уайлдером

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что тяжеловес Диллиан Уайт может заменить действующего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри в поединке с экс-обладателем пояса Деонтеем Уайлдером.

Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
Источник: Тайсон Фьюри заразился коронавирусом, бой с Уайлдером перенесли

Об этом он написал в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Фьюри заразился коронавирусом, вследствие чего его третий бой с Уайлдером перенесли на осень. По словам Хирна, Уайт изначально собирался подраться в августе, однако выразил готовность выйти на коротком уведомлении 24 июля, чтобы заменить Фьюри в бою с Уайлдером.

В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Черчесов решил не брать у РФС свои 300 миллионов. Почему?
Марио Фернандес может завершить карьеру в сборной России
Большое интервью Дарьи Клишиной об Олимпиаде и жизни в США
Игроки не стали благодарить Черчесова за работу в сборной
«Злой динозавр, похож на бандита» — Кучеров взбесил Монреаль
Кокорин вышел из отпуска раньше остальных игроков «Фиорентины»
«Это кубок Микки Мауса!». Что пишут о победе «Тампы»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь