Названа возможная замена Фьюри в бою с Уайлдером

Об этом он написал в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Фьюри заразился коронавирусом, вследствие чего его третий бой с Уайлдером перенесли на осень. По словам Хирна, Уайт изначально собирался подраться в августе, однако выразил готовность выйти на коротком уведомлении 24 июля, чтобы заменить Фьюри в бою с Уайлдером.