Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10.07
Факел
Балтика
33
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
10.07
Велес
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Ротор
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
11.07
Металлург Лп
Томь
32
Футбол. Чемпионат Европы
11.07
Италия
Англия
П 3:2
11
Все события
Фоторепортажи
16Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
15Наконец-то! Месси выиграл Кубок Америки вместе со сборной Аргентины
11 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские боксеры выиграли три бронзы на ЧЕ среди юниоров в Тбилиси

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры выиграли три бронзы на чемпионате Европы среди юниоров в Тбилиси (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В весовой категории 50 кг среди парней отличился Витас Гарцуев, победивший на пути к награде Кевина Козака из Венгрии (5:0), грузина Левана Демирови (5:0), армянина Вегме Мартиросяна (3:2). В полуфинале белорусский спортсмен был вынужден признать превосходство украинского атлета Доминика Гектора (1:4) и согласно регламенту турнира стал обладателем бронзы.

Аналогичный результат показал и Кирилл Станкевич, выступавший на турнире в весовой категории 60 кг. Он отпраздновал две победы, подавив сопротивление Артура Проксы из Польши (4:1) и израильтянина Егора Новикова (5:0). На стадии полуфинала сильнее белорусского «файтера» был украинец Богдан Шелдик — 5:0.

Еще одной бронзовой медалью копилку сборной Беларуси пополнила Анна Середа (63 кг). Ей уступила латвийская спортсменка Кития Зарберга (5:0), но в полуфинале белоруску одолела румынка Амалия Нита (0:5).

За медали чемпионата Европы по боксу среди юниоров в Тбилиси спорили 335 спортсменов (111 юниорок и 224 юниора) из 29 стран.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
В Бангладеш обнаружили самую маленькую корову в мире - супермилые фото!
Травля после серии пенальти. В Англии расистский скандал
Обалдел даже Малкин. Русские звезды «Тампы» разрывают медиа США
Месси приблизился к Марадоне. Есть шансы выиграть ЧМ-2022?
Капризов отказался от контракта в Америке на 72 млн долларов
Почему Россия не вышла из группы? Интервью Кузяева
«Вильярреал» подписал контракт с российским футболистом
Первое в России дело о договорном матче направили в суд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь