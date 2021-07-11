Белорусские боксеры выиграли три бронзы на ЧЕ среди юниоров в Тбилиси

В весовой категории 50 кг среди парней отличился Витас Гарцуев, победивший на пути к награде Кевина Козака из Венгрии (5:0), грузина Левана Демирови (5:0), армянина Вегме Мартиросяна (3:2). В полуфинале белорусский спортсмен был вынужден признать превосходство украинского атлета Доминика Гектора (1:4) и согласно регламенту турнира стал обладателем бронзы.

Аналогичный результат показал и Кирилл Станкевич, выступавший на турнире в весовой категории 60 кг. Он отпраздновал две победы, подавив сопротивление Артура Проксы из Польши (4:1) и израильтянина Егора Новикова (5:0). На стадии полуфинала сильнее белорусского «файтера» был украинец Богдан Шелдик — 5:0.

Еще одной бронзовой медалью копилку сборной Беларуси пополнила Анна Середа (63 кг). Ей уступила латвийская спортсменка Кития Зарберга (5:0), но в полуфинале белоруску одолела румынка Амалия Нита (0:5).