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14 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанские боксеры получат дополнительные призовые за медали на Олимпиаде-2020 в Токио

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев выделил отдельный призовой фонд для будущих призеров и победителей летних Олимпийских игр-2020 в Токио, сообщается на сайте КФБ.

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Источник: Reuters

Так, за первое место спортсмены получат 100 тысяч долларов США, за серебряную медаль — 70 тысяч, за бронзовую награду — 50 тысяч. Не останутся без внимания и личные тренеры. Наставник олимпийского чемпиона будет награжден премией в размере 25 тысяч долларов США, обладателя «серебра» — в 15 тысяч, бронзового призера — в 10 тысяч.

На Олимпиаде в Токио сборная Казахстана будет представлена следующим составом: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма), Надежда Рябец (до 75 килограммов).

Соревнования по боксу пройдут на ОИ с 24 июля по 8 августа. Принимать бои будет арена «Кокугикан». С расписанием выступлений казахстанцев можно ознакомиться по этой ссылке.

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