«Величие под сомнением». В США объяснили неизбежность трилогии Головкин — «Канело»

«Их третий бой должен состояться в следующем году. Это крайняя точка, после которой событие потеряет свою актуальность. После объединения поясов у «Канело» осталось лишь одно нерешенное дело. Это Головкин. Пока их противостояние не завершится убедительной победой мексиканца, величие боксера будет под сомнением.

К тому же трилогия сгенерирует большие деньги, которые всегда были главным аргументом в таких делах. Их бой будет в 2022-м или не случится никогда", — отметил МакКаферри.

Отметим, что мексиканец, владеющий поясами WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе, следующий поединок планирует провести 18 сентября против чемпиона IBF второго среднего веса американца Калеба Планта (21−0, 12 КО).