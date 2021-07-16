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18:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Величие под сомнением». В США объяснили неизбежность трилогии Головкин — «Канело»

Редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил вероятность проведения третьего боя казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (56−1−2, 38 КО). Эксперт объяснил, зачем соперникам вообще нужен этот поединок.

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Источник: Reuters

«Их третий бой должен состояться в следующем году. Это крайняя точка, после которой событие потеряет свою актуальность. После объединения поясов у «Канело» осталось лишь одно нерешенное дело. Это Головкин. Пока их противостояние не завершится убедительной победой мексиканца, величие боксера будет под сомнением.

К тому же трилогия сгенерирует большие деньги, которые всегда были главным аргументом в таких делах. Их бой будет в 2022-м или не случится никогда", — отметил МакКаферри.

Отметим, что мексиканец, владеющий поясами WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе, следующий поединок планирует провести 18 сентября против чемпиона IBF второго среднего веса американца Калеба Планта (21−0, 12 КО).

Между тем стриминговый сервис DAZN обратился к казахстанцу, чтобы узнать о его готовности к осеннему бою против «Канело», и GGG ответил, что он «готов и доступен».

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