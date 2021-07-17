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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Кадыров посадил сына-боксёра на диету, но тот продолжал есть фаст-фуд

Президент Чеченской Республики, владелец бойцовского клуба «Ахмат» Рамзан Кадыров рассказал, что его сын Адам, занимающийся боксом, сел на жёсткую диету.

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Источник: РИА "Новости"

При этом ребёнок нарушал правила питания, когда оказывался без присмотра. В результате он так и не смог похудеть.

«Мы недоумевали, как Адам при соблюдении строгой диеты умудрился потолстеть? Выяснилось, что он придерживается строгой домашней диеты, которую не соблюдает при выходе из дома, и, скрываясь от свидетелей, разбавляет её тысячами и тысячами килокалорий», — сказал Кадыров в видео, опубликованном на его странице «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также глава Чеченской республики сообщил, что в план питания Адама внесли жёсткие условия. Теперь все члены семьи Кадырова должны следить за рационом ребёнка. Также Кадыров пообещал, что сам откажется от неправильного питания, чтобы похудеть.

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