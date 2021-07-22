Головкин определился с возвращением на ринг и принял решение по объединительному бою
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин определился с боями на 2021 год, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин определился с боями на 2021 год, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации инсайдера Дэна Рафаэля, GGG вернется на ринг только в декабре, когда проведет объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super в среднем весе японцем Риотой Муратой. Предварительно их встреча запланирована на 28 декабря на Saitama Super Arena в Сайтаме (Япония).
При этом изначально стороны планировали провести по промежуточному поединку в
«Это выглядит маловероятным, если исходить из того, что боксеры должны быть здоровы в декабре, и никто не хочет рисковать рассечением или травмой», — сказал источник WBS.
Отмечается, что сделка по объединительному бою Головкин — Мурата находится на стадии обсуждения условий, и между лагерями циркулируют предложения по корректировке.
Отметим, что 35-летний японец не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера. Головкин же в декабре прошлого года в США нокаутировал поляка Камила Шеремету и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.