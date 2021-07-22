Головкин определился с возвращением на ринг и принял решение по объединительному бою

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, GGG вернется на ринг только в декабре, когда проведет объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super в среднем весе японцем Риотой Муратой. Предварительно их встреча запланирована на 28 декабря на Saitama Super Arena в Сайтаме (Япония).

При этом изначально стороны планировали провести по промежуточному поединку в августе-сентябре, которые были призваны повысить интерес к их противостоянию, однако они отказались от этой идеи. Причина — желание избежать травм и рассечений, которые могут поставить под угрозу объединительный бой.

«Это выглядит маловероятным, если исходить из того, что боксеры должны быть здоровы в декабре, и никто не хочет рисковать рассечением или травмой», — сказал источник WBS.

Отмечается, что сделка по объединительному бою Головкин — Мурата находится на стадии обсуждения условий, и между лагерями циркулируют предложения по корректировке.