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01:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гассиев нокаутировал Валлиша в титульном бою в Москве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский боксер Мурат Гассиев одержал вторую победу в тяжелой весовой категории, нокаутировав немца Михаэля Валлиша в поединке за чемпионский пояс WBA Asia.

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Источник: Спорт РИА Новости

Поединок, прошедший в четверг в Москве на волейбольной арене «Динамо», завершился победой Гассиева техническим нокаутом по окончании четвертого раунда.

Гассиев одержал 28-ю победу на профессиональном ринге при одном поражении. Ранее россиянин выступал в первом тяжелом весе, а с 2020 года бьется в абсолютной весовой категории.

В другом поединке боксерского вечера россиянин Михаил Алоян победил представителя Танзании Мчанья Йохану единогласным решением судей по завершению 10 раундов.

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