Гассиев нокаутировал Валлиша в титульном бою в Москве
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский боксер Мурат Гассиев одержал вторую победу в тяжелой весовой категории, нокаутировав немца Михаэля Валлиша в поединке за чемпионский пояс WBA Asia.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский боксер Мурат Гассиев одержал вторую победу в тяжелой весовой категории, нокаутировав немца Михаэля Валлиша в поединке за чемпионский пояс WBA Asia.
Поединок, прошедший в четверг в Москве на волейбольной арене «Динамо», завершился победой Гассиева техническим нокаутом по окончании четвертого раунда.
Гассиев одержал 28-ю победу на профессиональном ринге при одном поражении. Ранее россиянин выступал в первом тяжелом весе, а с 2020 года бьется в абсолютной весовой категории.
В другом поединке боксерского вечера россиянин Михаил Алоян победил представителя Танзании Мчанья Йохану единогласным решением судей по завершению 10 раундов.