Гассиев нокаутировал Валлиша в титульном бою в Москве

Поединок, прошедший в четверг в Москве на волейбольной арене «Динамо», завершился победой Гассиева техническим нокаутом по окончании четвертого раунда.

Гассиев одержал 28-ю победу на профессиональном ринге при одном поражении. Ранее россиянин выступал в первом тяжелом весе, а с 2020 года бьется в абсолютной весовой категории.