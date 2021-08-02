«Бой за титул». Казахстанский супертяж с поясом от WBA подтвердил бой против американца с 12 нокаутами

32-летний казахстанец в этом поединке должен боксировать с 31-летним Джои Давейко (21−8−4, 12 КО) — по словам Кособуцкого, стороны договорились о титульном поединке.
«Все в силе. Через неделю вылетаем. В этот раз будем готовиться не в Беларуси, а в Германии, — поделился Кособуцкий. — Будет Давейко, и бой будет титульным. Ни о каких изменениях мне не говорили».
Встреча намечена на 21 августа. Соперники могли встретиться раньше, но поединок не состоялся.
Августовский поединок для Кособуцкого станет третьим, который он проведет в Германии. Ранее казахстанец нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (16−1, 14 КО), а затем досрочно выиграл у нигерийца Онориоде Евариеме (18−2, 17 КО).