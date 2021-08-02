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2 августа, источник: Vesti.kz

«Бой за титул». Казахстанский супертяж с поясом от WBA подтвердил бой против американца с 12 нокаутами

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (15−0, 14 КО) подтвердил в беседе с корреспондентом Vesti.kz, что 21 августа будет защищать завоеванный ранее WBA International в Гамбурге.

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32-летний казахстанец в этом поединке должен боксировать с 31-летним Джои Давейко (21−8−4, 12 КО) — по словам Кособуцкого, стороны договорились о титульном поединке.

«Все в силе. Через неделю вылетаем. В этот раз будем готовиться не в Беларуси, а в Германии, — поделился Кособуцкий. — Будет Давейко, и бой будет титульным. Ни о каких изменениях мне не говорили».

Встреча намечена на 21 августа. Соперники могли встретиться раньше, но поединок не состоялся.

Августовский поединок для Кособуцкого станет третьим, который он проведет в Германии. Ранее казахстанец нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (16−1, 14 КО), а затем досрочно выиграл у нигерийца Онориоде Евариеме (18−2, 17 КО).

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