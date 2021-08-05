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5 августа, источник: Sport.Zakon.kz

Бронзовый призер Олимпиады извинился перед казахстанцами

Сакен Бибосынов заявил, что приехал на Олимпиаду в Токио, чтобы выиграть «золото», но, видимо, было суждено получить бронзовую медаль.

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Источник: AFP 2021

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по боксу в весовой категории 52 кг Cакен Бибосынов заявил, что посвящает награду всем казахстанцам, сообщает zakon.kz.

— Я приехал на Олимпиаду в Токио, чтобы выиграть «золото», но, видимо, было суждено получить бронзовую медаль. Моей главной целью было порадовать болельщиков и казахстанский народ золотом и сделать так, чтобы наш гимн прозвучал в Токио. К сожалению, мне не удалось осуществить эту мечту. Я сделал все возможное: бился до последнего, но удачи не хватило, — сказал он после полуфинального боя в интервью НОК РК.

Также боксер извинился перед казахстанцами.

— Приношу свои извинения всем болельщикам, всему народу за это поражение. Первый раунд отдал сопернику, в двух остальных раундах старался усерднее. После того, как тренеры сказали мне, что я проигрываю 5:0 после первого раунда, я стал еще активнее. Пока будем довольствоваться бронзовой наградой.

Он отметил, что это его первая Олимпиада.

— Возможно, я бы даже не приехал в Токио. Вы знаете, что я выиграл лицензию в последний момент. Поэтому сейчас я принимаю и этот результат. Я хотел порадовать своего тренера и своих близких людей, но все впереди. Я посвящаю эту награду всем казахстанцам. Когда я приехал на эту Олимпиаду, у моего брата родилась дочь. Я посвящаю эту медаль и этой маленькой девочке Айлин.

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