«Доказал, что это возможно — прийти из ниоткуда и стать чемпионом». Как Батыргазиев взял золото Олимпиады после всего-то пяти лет в боксе

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Альберт Батыргазиев родился в ногайском селе Геметюбе 23 июля 1998 года. В 2000-х его семья переехала в Нижневартовск, поскольку отец — офицер МЧС Ханбулат — сменил место работы. Его мама — Забида — по образованию бухгалтер, но в Нижневартовске пошла работать воспитателем детского сада — чтобы пристроить туда своих детей (у Альберта пятеро братьев).

Когда Батыргазиевы еще жили в Дагестане, отец подарил Альберту боксерские перчатки и грушу. Однако мальчика отвели в секцию карате — вслед за старшим братом Рамазаном. В Нижневартовске Альберт попросил отца записать его на бокс, однако рядом с домом был только зал кикбоксинга. И он пошел туда.

«Так получилось, что с детства моей мечтой было заниматься боксом, — рассказал Батыргазиев РИА “Новости”. — Но в силу обстоятельств это не удалось. Когда мне было семь лет, родителям было некогда отвозить меня на тренировки в секцию, которая находилась довольно далеко, в другом районе города. Рядом с нашим домом находился зал для занятий кикбоксингом. Мы с отцом пошли к Руслану Рамисовичу, а он сказал, что я еще маленький. Он тогда тренировал старшую группу, и у него была хорошая команда, мастера спорта, “международники”, они готовились к чемпионату Европы. И Куштанов сказал: “Приходите через три месяца, если не передумаете”. И когда потом мы пришли снова, мне все понравилось, и я стал заниматься».

Батыргазиев окончил 9 классов школы, а затем физкультурный колледж. Тренировки он не бросил. Не всегда хотелось заниматься, но отец заставлял. Теперь Альберт ему за это благодарен.

«У каждого бывали моменты, когда не хочется идти на тренировку, — отметил боксер в беседе с РИА “Новости”. — В таких случаях тренер звонил мне, но я не брал телефон. Тогда он набирал отцу, а тот сразу же звонил мне. И если звонок от тренера я мог пропустить, то от отца никак. И мне приходилось говорить, что задержался в школе (улыбается). А сам быстро собирался и бежал на тренировку».

Батыргазиев выиграл золото юношеского чемпионата Европы (2013), а затем и чемпионата мира. А когда ему исполнилось 18, добавил в режим тренировки по боксу, о которых мечтал с того момента, когда отец подарил ему перчатки и грушу. Альберт увлекся и отобрался на юниорский чемпионат России. Там он в своем третьем поединке проиграл победителю первенства Европы Исламу Хамзаеву, хотя и дал конкурентный бой. После этого Батыргазиев решил полностью перейти в бокс.

Большой успех пришел скоро — на взрослом чемпионате России-2017. Там он уже в первом круге выбил бронзового призера Олимпиады-2016 Владимира Никитина. Забавно, что Альберт даже не знал, с кем бьется. Батыргазиев дошел до финала, где победил Габила Мамедова, а через год повторил успех и стал двукратным чемпионом России.

Альберт поставил перед собой цель — попасть в сборную России. По словам боксера, друзья и знакомые убеждали его, что это невозможно, но он просто шел к цели — и у него получилось. В 2019 году Батыргазиева пригласили в национальную команду для выступления на чемпионате мира в Екатеринбурге. «Мне захотелось сломать стереотипы, я сказал себе, что нет ничего невозможного, надо только захотеть. Я доказал всем, что это возможно — прийти из ниоткуда и стать чемпионом России», — сказал боксер РИА «Новости».

На чемпионате мира Батыргазиев без труда прошел два первых раунда. А вот в четвертьфинале наткнулся на сильную оппозицию, уступив кубинцу Ласаро Альваресу. До этого он ему уже проигрывал — на турнире в Волгограде. Всего в любительской карьере Альберта три поражения (при 52 победах). Одно от белоруса Дмитрия Асанова, два — от Альвареса. Батыргазиев взял реванш у кубинца в Токио — в полуфинале Олимпийских игр.

Неудача на ЧМ не сломила молодого чемпиона, и он снова, уже в третий раз, выиграл чемпионат России. Спустя год Альберт получил олимпийскую лицензию на квалификационном турнире в Лондоне (не был завершен из-за пандемии).

Летом прошлого года Батыргазиев дебютировал в профи с досрочной победы над не знающим до этого поражений Арменом Атаевым, а в придачу завоевал титул чемпиона по версии WBA Asia во 2-м полулегком весе. Уже через месяц Альберт провел второй профессиональный поединок — победил техническим нокаутом в 10-м раунде Эржана Тургумбекова. Также Батыргазиев выступил в Оренбурге на чемпионате России — и в четвертый раз подряд стал первым. В конце января 2021-го Альберт провел третий бой в профессионалах, деклассировав южноафриканца Сибусисо Зинганге (ТКО, 7-й раунд).

На Олимпиаде Батыргазиев продемонстрировал агрессивный, напористый, скоростной бокс и принес сборной ОКР 15-ю золотую медаль. И это при том, что Альберт большую часть жизни занимался другим видом спорта.

«Поехать на Олимпиаду и вернуться с золотом — это мечта, — сказал Батыргазиев после победы в финале над американцем Дюком Рэгэном. — Я хотел продолжить дело старших товарищей: Евгения Михайловича Макаренко (двукратный чемпион мира по боксу из Нижневартовска. — Прим. “СЭ”), Александра Ивановича Малетина (еще один боксер из Нижневартовска, чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-2000. — Прим. “СЭ”). Я очень рад, что мне удалось сдержать данное себе слово. Мой город заслуживает золотой олимпийской медали, то же самое касается всего региона и страны. Рад, что смог оправдать ожидания. Скоро эта медаль поедет через Москву в Нижневартовск».