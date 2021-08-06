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6 августа, источник: Lenta.Ru

Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады

Спортсмен проиграл кубинцу Хулио Ла Крусу раздельным решением судей в финальной схватке.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 килограмма.

В полуфинале россиянин одолел новозеландца Дэвида Ньику. После этого спортсмен подверг критике арбитра из Аргентины, который отдал его оппоненту все три раунда, и призвал дисквалифицировать его.

24-летний Гаджимагомедов является чемпионом мира 2019 года. На его счету также серебро чемпионата Европы и победа на Европейских играх.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.

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