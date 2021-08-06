Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады

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Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 килограмма.

В полуфинале россиянин одолел новозеландца Дэвида Ньику. После этого спортсмен подверг критике арбитра из Аргентины, который отдал его оппоненту все три раунда, и призвал дисквалифицировать его.

24-летний Гаджимагомедов является чемпионом мира 2019 года. На его счету также серебро чемпионата Европы и победа на Европейских играх.