Тренер сборной России обвинил судей в предвзятости в финале с участием Гаджимагомедова
Ранее россиянин завоевал серебряную медаль в весовой категории до 91 кг, проиграв кубинцу Ла Крузу единогласным решением судей.
Ранее россиянин завоевал серебряную медаль в весовой категории до 91 кг, проиграв кубинцу Ла Крузу единогласным решением судей.
ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Судьи неправомерно отдали победу кубинцу Хулио Ла Крусу в финальном поединке Олимпийских игр против россиянина Муслима Гаджимагомедова.
Такое мнение ТАСС высказал главный тренер российской команды Виктор Фархутдинов.
Гаджимагомедов проиграл Ла Крусу в весовой категории до 91 кг единогласным решением судей.
«Я думал, что финальный бой выигрышный, — сказал тренер. — Чувствую, что