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6 августа, источник: ТАСС

Тренер сборной России обвинил судей в предвзятости в финале с участием Гаджимагомедова

Ранее россиянин завоевал серебряную медаль в весовой категории до 91 кг, проиграв кубинцу Ла Крузу единогласным решением судей.

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Источник: Reuters
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ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Судьи неправомерно отдали победу кубинцу Хулио Ла Крусу в финальном поединке Олимпийских игр против россиянина Муслима Гаджимагомедова.

Такое мнение ТАСС высказал главный тренер российской команды Виктор Фархутдинов.

Гаджимагомедов проиграл Ла Крусу в весовой категории до 91 кг единогласным решением судей.

«Я думал, что финальный бой выигрышный, — сказал тренер. — Чувствую, что второй-третий раунд выиграли, не могу понять. Против нас все судили, тяжело как-то было. Золотая медаль сегодня ушла у нас».

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