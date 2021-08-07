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7 августа, источник: Чемпионат.com

Украинский боксёр Хижняк стал серебряным медалистом Олимпиады, проиграв нокаутом в финале

Украинский боксёр Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг, стал обладателем серебряной медали на Олимпийских играх в Токио (Япония).

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Источник: Reuters

В финальном поединке Александр проиграл нокаутом представителю Бразилии Эберту Консейсану. Отметим, что в первых двух раундах судьи отдали предпочтение украинскому боксёру.

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Напомним, среди российских боксёров золото завоевал Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг. В финале Альберт одержал победу со счётом 3:2 над американским боксёром Дюком Рэганом.

В общей сложности на Олимпийских играх в Токио российские боксёры завоевали шесть медалей.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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