Боксер Жалолов отправил американца в нокдаун и выиграл золото Олимпиады-2020

В финале категории свыше 91 килограмма сошлись на ринге узбек Баходир Жалолов и американец Ричард Торрес.

Первый раунд с небольшим преимуществом остался за Ричардом. Однако во втором Джалолов перехватил инициативу. Ему удалось отправить оппонента в нокдаун. Также с американца сняли очки после нескольких предупреждений рефери.