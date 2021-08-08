Боксер Жалолов отправил американца в нокдаун и выиграл золото Олимпиады-2020
В Токио состоялся последний поединок в рамках олимпийских соревнований по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Токио состоялся последний поединок в рамках олимпийских соревнований по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале категории свыше 91 килограмма сошлись на ринге узбек Баходир Жалолов и американец Ричард Торрес.
Первый раунд с небольшим преимуществом остался за Ричардом. Однако во втором Джалолов перехватил инициативу. Ему удалось отправить оппонента в нокдаун. Также с американца сняли очки после нескольких предупреждений рефери.
В заключительном раунде Жалолов действовал осторожно, доведя поединок до своей победы — 5:0.
Добавим, что в этом весе казахстанец Камшыбек Кункабаев стал третьим.