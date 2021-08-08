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8 августа, источник: Vesti.kz

Боксер Жалолов отправил американца в нокдаун и выиграл золото Олимпиады-2020

В Токио состоялся последний поединок в рамках олимпийских соревнований по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В финале категории свыше 91 килограмма сошлись на ринге узбек Баходир Жалолов и американец Ричард Торрес.

Первый раунд с небольшим преимуществом остался за Ричардом. Однако во втором Джалолов перехватил инициативу. Ему удалось отправить оппонента в нокдаун. Также с американца сняли очки после нескольких предупреждений рефери.

В заключительном раунде Жалолов действовал осторожно, доведя поединок до своей победы — 5:0.
Добавим, что в этом весе казахстанец Камшыбек Кункабаев стал третьим.

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