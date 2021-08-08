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8 августа, источник: Чемпионат.com

Куба выиграла зачет Олимпийского турнира по боксу, Россия — третья

На Олимпийском турнире по боксу завершились последние поединки.

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Источник: Reuters

В супертяжёлом весе золото завоевал представитель Узбекистана Баходир Джалолов, одолевший американца Ричарда Торреса. У женщин чемпионкой в среднем весе стала британка Лорен Прайс, победившая в финале Ли Цин из Китая.

По итогам Игр зачёт Олимпийского турнира по боксу возглавила сборная Кубы. Боксёры с Острова Свободы завоевали 4 золотые награды и 1 бронзу. Чемпионами стали Энди Крус, Рониэль Иглесиас, Арлен Лопес и Хулио Сесар ла Крус.

Второе место в зачёте у Великобритании. Чемпионами в составе сборной стали Джалал Яфаи и упомянутая Лорен Прайс. Третье место у сборной России. Команда завоевала 6 наград — 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы. Медаль высшей пробы принёс Альберт Батыргазиев.

По количеству завоёванных наград Россия вместе с Великобританией заняла первое место.

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