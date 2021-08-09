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19:40 (мск), источник: Vesti.kz

Окончательная дата? Озвучены новые сроки боя Данияра Елеусинова в США

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) может выйти на американский ринг в октябре. Некоторые подробности поединка корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер спортсмена Зия Алиев.

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Предполагалось, что очередной поединок казахстанец может провести в августе-сентябре, но сейчас сроки передвинуты.

«Мы уже договорились, в принципе, — рассказал представитель боксера. — Это начало октября, но мы ждем, чтобы об этом официально объявили. Работаем над подбором соперников».

Добавим, что ранее Алиев рассказывал о возможности титульного поединка Елеусинова в Казахстане, который мог бы вызвать зрительский интерес. Менеджер готов пойти на определенные расходы, чтобы шоу получилось зрелищным и насыщенным крутыми противостояниями.

Напомним, ранее стали известны некоторые детали возможного поединка олимпийского чемпиона в Казахстане — ориентировочно титульный бой может состояться в декабре 2021 года.

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