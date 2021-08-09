Окончательная дата? Озвучены новые сроки боя Данияра Елеусинова в США

Предполагалось, что очередной поединок казахстанец может провести в августе-сентябре, но сейчас сроки передвинуты.

«Мы уже договорились, в принципе, — рассказал представитель боксера. — Это начало октября, но мы ждем, чтобы об этом официально объявили. Работаем над подбором соперников».

Добавим, что ранее Алиев рассказывал о возможности титульного поединка Елеусинова в Казахстане, который мог бы вызвать зрительский интерес. Менеджер готов пойти на определенные расходы, чтобы шоу получилось зрелищным и насыщенным крутыми противостояниями.