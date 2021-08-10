«Какая Олимпиада? Я такая толстушка!»

Бронзовый призер Олимпиады Зенфира Магомедалиева — о долгом пути к медали, неожиданных встречах в Токио и красоте, спрятанной под шлемом.

«Не хватило резвости и скорости»

— Почему, на ваш взгляд, наша женская сборная по боксу вернулась из Токио только с одной медалью?

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— Сложно сказать. Сборы у нас прошли хорошо, все приехали подготовленные и настроенные на победу. Возможно, сказалось то, что девочки раньше уже встречались с этими соперницами, те их знали и хорошо изучили. А я боксировала в новом весе, и все были друг для друга новички.

Плюс ко всему девочки не успели нормально настроиться. Они узнали о своих соперницах в день открытия Олимпиады и на следующий день уже боксировали. Мне же повезло: моя жеребьевка прошла где-то за неделю до первого выхода на ринг.

— Зенфира, вы довольны своим выступлением?

— Вот это я еще не осознала. Конечно, могла бы и получше. Но грех жаловаться на бронзу. Это тоже медаль. Хотя, не буду скрывать, хотелось бы золото.

— Что помешало?

— Я в основном работаю на силу. Соперница это поняла и старалась убегать, а я не смогла поймать ее на удар. На ногах она была быстрее. Возможно, мне не хватило резвости и скорости.

Сон вместо шашлыков

— Удалось ли уснуть от эмоций и шквала звонков и смс с поздравлениями в ночь после объявления результата?

— Да, чуть-чуть поспала. Но было непросто. Когда вернулась в номер из зала и открыла телефон, там была куча звонков и сообщений. Причем не только от моих родственников и друзей, но и от совсем незнакомых людей.

Два дня родственники успокаивали меня из-за того, что я упустила золото. Они привыкли, что я всегда занимаю первые места. Но я и третьему месту на Олимпиаде очень рада. Но они этому не верят (смеется).

А заснуть бывает гораздо сложнее перед жеребьевкой и соревнованиями.

— После одного из чемпионатов мира вы ответили журналистам, что, вернувшись домой, первым делом отправитесь есть шашлыки. Какие планы в этот раз?

— Просто двое суток выспаться. Вот представляете, целый год или полгода ты только и делаешь, что думаешь об Олимпиаде. Я хочу, чтобы мой мозг отдохнул от этого напряжения и выспался от души. Ну, а потом, конечно, поедем на природу или в горы с семьей и родственниками, встретимся с друзьями.

Аварская речь в Токио

— Что вас удивило в Токио?

— Масштаб олимпийской деревни. Она огромная. Это и спортзалы, и стадионы, и магазины, и даже салоны красоты есть. И вот на такой большой территории во время одной из прогулок я встретила своих земляков — Байзат Хамидову, которая выступает в нашей сборной по регби, и боксера Муслима Гаджимагомедова, в итоге завоевавшего в Токио серебряную медаль. Это было неожиданно и очень приятно. Ведь мы втроем не просто из Дагестана, мы из одного аула — из Тляраты. Вечером вместе пошли на открытие Игр. Там разговаривали на родном языке, смеялись. К нам даже подходили фотографироваться, спрашивая, как так получилось, что в Японии встретились трое тляратинцев. Это было интересно.

Еще очень приятно удивили местные жители. Они такие воспитанные, уважительные. Прямо как у нас в Махачкале. Все японцы такие жизнерадостные. Мы едем в автобусе на тренировки или еще куда-нибудь, а они стоят вдоль дороги, улыбаются нам и машут. А по новостям где-то слышала, что жители Токио против Олимпиады из-за пандемии. Но на деле это совсем не так.

— Кстати, про салон красоты в олимпийской деревне. Удалось хоть разок заглянуть в него?

— Конечно, я же не только спортсменка, но и женщина. Перед первым боем сходила сделать себе косичку. В боксе особо не разгонишься с прическами, маникюром, макияжем. Мы даже с тренером как-то смотрели выступление волейболисток, и я говорю: «Ой, какие все девочки красивые, все накрашенные, в сережках, не то что мы, боксерши».

— Зато вы вышли на ринг с красивой косой.

— Ага, которая была под шлемом и еще под шапкой (смеется). Но все равно было приятно от мысли, что побывала в салоне.

«Не хватало шума»

Фоторепортаж Зенфира с бронзой

— Выступать без зрителей в зале сложно или, наоборот, ничего не отвлекает от боя?

— В 2019 году в Бурятии проходил чемпионат мира. Там люди очень активно болеют — причем даже не за конкретных спортсменов, а за сам спорт, за красивый бокс. Там я полюбила поддержку зрителей. Очень не хватало этого шума. А с другой стороны, настраиваешься так, будто это обычные соревнования, а не Олимпиада. И вроде как волнения поменьше. Девочки из команды к моменту моего выступления уже улетели, но остались мальчики. Они болели за меня, подсказывали. Поэтому мертвой тишины в зале не было, вместо зрителей были спортсмены.

— А как ощущалась поддержка болельщиков из Дагестана?

— Я всегда говорю, что дагестанцы — лучшие болельщики. Я даже не даю свой Instagram никому вести, чтобы лично отвечать на сообщения и комментарии в социальных сетях. Это так приятно, видеть, что тебя любит и поддерживает такое огромное количество людей. Сразу после первой победы пришло, наверное, сообщений 600 только в WhatsApp и не меньше 300 в директ в Instagram. Я сначала ответила всем в сториз, поблагодарила за теплые слова. А в следующие дни уже постаралась ответить всем лично.

— Выступления боксеров и борцов, среди которых было несколько ваших земляков, шли в один день. Была возможность пообщаться, как-то поддержать друг друга?

— У нас соревнования проходили в разных залах. И жили мы в разных корпусах, поэтому лично там ни разу не пересеклись. Но я наблюдала за ребятами, пока разогревалась перед боем. У нас в зале стоял телевизор. Я параллельно смотрела выступления Садулаева (Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. — Ред.) и других спортсменов. Мой тренер после этого подсел на этот вид спорта. Всех дагестанцев выучил.

Рискнуть и сделать

— Еще пару лет назад вы могли только мечтать об Олимпиаде, так как ваш вес не был в олимпийской программе. В какой момент вы решили, что будете худеть ради Игр?

— Наверное, в один из вечеров, когда мы сидели с мужем на кухне и пили чай. Я тогда была в декрете, сильно набрала в весе и спросила его: «Гаджимурад, как думаешь, стоит мне попробовать вернуться в бокс?» Он говорит: «Конечно, давай! Сначала езжай на Россию, а потом, может, и на Олимпиаду поедешь». Я улыбнулась в ответ: «Какая Олимпиада? Я такая толстушка, 86 килограммов». Но начала тренироваться. И я навсегда запомнила его слова: «Лучше рискнуть и сделать, чем не сделать и всю жизнь жалеть, что не попала на Олимпиаду». Три года прошло с того разговора. И именно муж помог мне поверить в себя и завоевать эту медаль. В 2019 году на чемпионате Европы я выступила в весовой категории свыше 81 кг. А уже через два месяца на чемпионате мира дралась в весе до 81 кг. Потом похудела до 77−78 кг. А дальше уже решила согнать вес до 75 кг. В такой форме можно было уже претендовать на участие в Олимпиаде. Я намекнула о своем желании главному тренеру. Он тоже поддержал. И так моя мечта сбылась.

— Сложно давалась эта сгонка?

— На сборах — легко, дома — нет (смеется). Друзьям и родственникам не объяснишь, что мне надо готовиться к соревнованиям, у меня диета, и ничего мучного мне нельзя.

«Мама, вперед!»

— Расскажите, как удалось завоевать путевку на эти Игры?

— В Лондоне должен был проходить чемпионат. Мы приехали, но его перенесли, и нас отправили домой. Но мы все уже знали свои пары — было время изучить тактику боя друг друга и подготовиться. До следующего старта я старалась ездить по всем соревнованиям и встречаться именно с этими соперницами на ринге. Через год мы все встретились во Франции, и там я выиграла три боя, получив заветную путевку.

— Как эту новость встретила семья?

— Дома отпраздновали, будто я чемпионат мира выиграла. Они у меня такие, всегда сильно поддерживают. У меня, вообще, очень религиозные родители. И у них на каждый мой результат — победа это или поражение — всегда один ответ: «На все воля Всевышнего». И как бы ни сложилась ситуация на ринге, они звонят мне и поздравляют. Мне кажется, им главное не моя победа, а мое здоровье.

— Как болели за вас дома, был семейный просмотр боев?

— Мои родители живут в селе, муж — в городе, а свекр и свекровь — в горах. Поэтому каждый смотрел бои у себя дома в компании родственников и соседей.

Но мой самый главный болельщик, наверное, папа. Он фанат спорта и многое в этом понимает. И еще муж сестры. Он меня и ругает, и учит одновременно.

— А муж и дочь?

— Муж у меня большой молодец. Всегда меня поддерживает, смотрит мои бои. Они с дочкой звонили каждый день. Ясмина отправляла кучу голосовых сообщений: «Мама, молодец! Мама, вперед!» Хотелось соответствовать ее словам.

— Зенфира, через три года вы видите себя мамой двоих детей или спортсменской с двумя олимпийскими медалями?