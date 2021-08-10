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10 августа, источник: Vesti.kz

Ринг без лидеров. Казахстанские профи-боксеры выпали из ритма

В этом году казахстанский профи-бокс оказался на паузе. Прежний ритм утрачен, темп сбит. Поубавилось и ярких побед. Болельщикам приходится томиться в ожидании чего-то крупного. Подробности — в материале Vesti.kz.

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Большая часть наших лидеров находится вне ринга. Странный штиль, учитывая, что необходимо набирать обороты для ударной концовки сезона. По факту же рассчитывать на что-то серьезное в этом году не приходится.

Разве что Геннадий Головкин в декабре должен сразиться с чемпионом WBA японцем Риотой Муратой. Правда, на этот счет ничего официально озвучено не было. Лишь инсайдерская информация, подкрепленная устным согласием бойцов.

Этим и живем. У остальных ситуация более неоднозначная. Поединок за право стать обязательным претендентом должен был провести Айдос Ербосынулы. Однако за несколько дней до события он подцепил коронавирусную инфекцию, выбыв из борьбы.

Сейчас боксер готовится объявить какие-то важные новости. Ну так он сам написал в своем Instagram. О сути заявления нет никаких намеков. Наверняка появится инфа о возвращении на ринг. Но шансы на что-то громкое и большое малы.

Без боя свой пояс потерял Жанкош Тураров. Он и вовсе простаивает уже большое количество времени, из-за чего и лишили его трофея. Боксер тоже должен был биться с серьезным оппонентом, однако дважды встреча сорвалась — больше его решили не ждать.

Али Ахмедов никак не может вернуться после поражения нокаутом. Реальный вариант дошел до стадии взвешивания. После этого оппонент Давид Зегарра заболел COVID-19, лишив нашего бойца камбэка. Команда вроде нашла перспективу на конец августа, но соперника пока нет. Так же и Садриддин Ахмедов засиделся на каникулах.

Постоянно откладывается дата у Данияра Елеусинова. Хотя олимпийский чемпион, наоборот, должен быть очень активным в этот период своей карьеры. Особых сдвигов в карьере нет, и простой лишает его возможностей и отодвигает с каждым месяцем титулы.

В свою очередь у Каната Ислама близится, по всей видимости, закат. Давно уже нет от него никаких шагов, информации, реальных вариантов. Что-то громкое уже вряд ли случится — все свои ранние перспективы он не реализовал. Очень сложно надеяться на то, что он все-таки встретится с топовым бойцом.

Да и в целом в казахстанском профи-боксе пока только локальные битвы. Масштаб отсутствует. И хотелось бы больше активности. Нужны чемпионы мира, а с таким темпом добраться до вершин очень и очень сложно.

Надеемся, что в скором времени штиль сменится на шторм, который принесет новые поводы для гордости.

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