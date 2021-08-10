Ринг без лидеров. Казахстанские профи-боксеры выпали из ритма
В этом году казахстанский
В этом году казахстанский
Большая часть наших лидеров находится вне ринга. Странный штиль, учитывая, что необходимо набирать обороты для ударной концовки сезона. По факту же рассчитывать на
Разве что Геннадий Головкин в декабре должен сразиться с чемпионом WBA японцем Риотой Муратой. Правда, на этот счет ничего официально озвучено не было. Лишь инсайдерская информация, подкрепленная устным согласием бойцов.
Этим и живем. У остальных ситуация более неоднозначная. Поединок за право стать обязательным претендентом должен был провести Айдос Ербосынулы. Однако за несколько дней до события он подцепил коронавирусную инфекцию, выбыв из борьбы.
Сейчас боксер готовится объявить
Без боя свой пояс потерял Жанкош Тураров. Он и вовсе простаивает уже большое количество времени,
Али Ахмедов никак не может вернуться после поражения нокаутом. Реальный вариант дошел до стадии взвешивания. После этого оппонент Давид Зегарра заболел COVID-19, лишив нашего бойца камбэка. Команда вроде нашла перспективу на конец августа, но соперника пока нет. Так же и Садриддин Ахмедов засиделся на каникулах.
Постоянно откладывается дата у Данияра Елеусинова. Хотя олимпийский чемпион, наоборот, должен быть очень активным в этот период своей карьеры. Особых сдвигов в карьере нет, и простой лишает его возможностей и отодвигает с каждым месяцем титулы.
В свою очередь у Каната Ислама близится, по всей видимости, закат. Давно уже нет от него никаких шагов, информации, реальных вариантов.
Да и в целом в казахстанском
Надеемся, что в скором времени штиль сменится на шторм, который принесет новые поводы для гордости.