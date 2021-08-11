Текущие события
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Иж
Торпедо Мс
Футбол. Кубок России
16:00
Звезда СПб
Ленинградец
Футбол. Кубок России
16:00
Динамо Вл
Кайрат М
Футбол. Кубок России
17:00
Форте
Чайка
Футбол. Кубок России
17:00
Волга Ул
Саранск
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Ставрополь
Биолог-Новокубанск
Футбол. Кубок России
18:00
Пересвет
Знамя
Футбол. Кубок России
18:00
Волна
Торпедо Вл
Футбол. Кубок России
19:00
Красава
Динамо Бр
Футбол. Еврокубки
10.08
Легия
Динамо З
01
Футбол. Еврокубки
10.08
Рейнджерс
Мальме
12
Футбол. Еврокубки
10.08
Бенфика
Спартак
20
Футбол. Еврокубки
10.08
Янг Бойз
ЧФР
31
Футбол. Еврокубки
10.08
Монако
Спарта П
31
Футбол. Еврокубки
10.08
Лудогорец
Олимпиакос П
П 4:1
22
Футбол. Еврокубки
10.08
Мидтьюлланн
ПСВ
01
Футбол. Еврокубки
10.08
Домжале
Русенборг
12
Футбол. Еврокубки
10.08
Шахтер Д
Генк
21
Футбол. Еврокубки
10.08
Славия Пр
Ференцварош
10
Футбол. Еврокубки
10.08
Шериф
Црвена Звезда
10
Все события
Фоторепортажи
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
18Драма в художественной гимнастике: Россия без индивидуального золота
09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Спенс прокомментировал отмену боя с Пакьяо

Чемпион по версиям WBC и IBF Эррол Спенс прокомментировал отмену поединка с бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Наверх
Источник: AFP 2021

Бой был отменён из-за разрыва сетчатки левого глаза Эррола.

«Я привык преодолевать препятствия и не сдаваться. Я обязательно вернусь. Попридержите пояс для меня немного дольше», — написал Спенс на своей странице в «Твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, бой Спенса и Пакьяо должен был состояться 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для Пакьяо он стал бы первым с июля 2019 года, когда он по очкам победил Кита Турмана. Спенс последний раз выходил на ринг в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей одержал победу в поединке с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
Лионель Месси подписал контракт с «Пари Сен-Жермен»
Руй Витория проиграл 4 из 5 матчей в качестве тренера «Спартака»
Гол Головина вывел «Монако» в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Винер-Усманова высказалась о своем будущем в сборной России
Олимпийская чемпионка возмутилась популярностью Месси во Франции
Умер легендарный канадский хоккеист Тони Эспозито
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь