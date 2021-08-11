Спенс прокомментировал отмену боя с Пакьяо

«Я привык преодолевать препятствия и не сдаваться. Я обязательно вернусь. Попридержите пояс для меня немного дольше», — написал Спенс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, бой Спенса и Пакьяо должен был состояться 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для Пакьяо он стал бы первым с июля 2019 года, когда он по очкам победил Кита Турмана. Спенс последний раз выходил на ринг в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей одержал победу в поединке с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.