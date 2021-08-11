Спенс прокомментировал отмену боя с Пакьяо
Чемпион по версиям WBC и IBF Эррол Спенс прокомментировал отмену поединка с бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.
Чемпион по версиям WBC и IBF Эррол Спенс прокомментировал отмену поединка с бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.
Бой был отменён
«Я привык преодолевать препятствия и не сдаваться. Я обязательно вернусь. Попридержите пояс для меня немного дольше», — написал Спенс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, бой Спенса и Пакьяо должен был состояться 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в