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12 августа, источник: Sports.Ru

Казахстанский непобежденный боксер Ербосынулы проведет бой за титул WBA Interim

WBA вышла с официальным предложением на промоутеров непобежденного казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы (15−0, 10 КО) провести бой за вакантный пояс временного Чемпиона мира WBA Interim во втором среднем весе.

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Источник: РИА "Новости"

Устная договоренность была уже достигнута, осталось определить точную дату. В случае достигнутой договоренности соперником казахстанца должен стать представитель Гайаны Аллен Леннокс (22−1−1, 14КО). Если бой состоится, то он станет самым крупным в карьере Ербосынулы.

Последний свой бой Айдос провел в декабре 2020 года в Нур-Султане, победив нокаутом ганца Самира Иса. Сейчас боксер готовится к возвращению на ринг в Москве.

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На данный момент Ербосынулы является обладателем титулу чемпиона по версиям WBA International, WBO Global и WBC Asian. Обладателем пояса регулярного Чемпиона мира в весе 76 кг является кубинец Освари Давид Моррел, а пояс суперчемпиона данной версии у мексиканца Сауля Канело.

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