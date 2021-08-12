Казахстанский непобежденный боксер Ербосынулы проведет бой за титул WBA Interim

Устная договоренность была уже достигнута, осталось определить точную дату. В случае достигнутой договоренности соперником казахстанца должен стать представитель Гайаны Аллен Леннокс (22−1−1, 14КО). Если бой состоится, то он станет самым крупным в карьере Ербосынулы.
Последний свой бой Айдос провел в декабре 2020 года в Нур-Султане, победив нокаутом ганца Самира Иса. Сейчас боксер готовится к возвращению на ринг в Москве.
На данный момент Ербосынулы является обладателем титулу чемпиона по версиям WBA International, WBO Global и WBC Asian. Обладателем пояса регулярного Чемпиона мира в весе 76 кг является кубинец Освари Давид Моррел, а пояс суперчемпиона данной версии у мексиканца Сауля Канело.