Капитан сборной Казахстана по боксу собрался завоевать чемпионский титул в профи
В Кызылорде встретили бронзового призера Олимпиады в Токио Камшыбека Кункабаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Кызылорде встретили бронзового призера Олимпиады в Токио Камшыбека Кункабаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ходе встречи с болельщиками капитан сборной Казахстана по боксу рассказал о своих дальнейших планах.
«Было несколько причин тактических, почему не удалось пройти дальше. Мы все это будем разбирать, изучать, делать выводы. Впереди новые старты. Ближайший — чемпионат в Сербии. Кроме того, я ставлю перед собой цель завоевать чемпионский титул в профессиональном боксе. Очень благодарен всем казахстанцам за поддержку», — приводит его слова «Хабар 24».
Напомним, что в ½ финала весовой категории свыше 91 килограмма Кункабаев проиграл Ричарду Торресу из США и стал бронзовым призером олимпийского турнира.
Казахстан завершил Олимпиаду без золотых медалей. Также бронзу выиграли тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, каратисты Дархан Есадилов и Софья Берульцева, дзюдоист Елдос Сметов, борец вольного стиля Нурислам Санаев и боксер Сакен Бибосынов.