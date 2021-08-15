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13:22 (мск), источник: Московский комсомолец

Внук Мохаммеда Али нокаутировал соперника в первом поединке

Внук знаменитого боксера Мохаммеда Али американский боксер Нико Али Уолш нокаутировал соперника в своем дебютном бою на профессиональном ринге.

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Источник: Instagram Нико Уолша

Его противником в поединке был соотечественник Джордан Уикс.

21-летний Уолш одержал победу над соперником за 70 секунд. Его оппонент Уикс до встречи с внуком Мухаммеда Али проигрывал лишь однажды. Теперь на его счету четыре победы при двух поражениях.

Поединок прошел в рамках вечера бокса в Катоса (штат Оклахома). Бой организовал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее, в ночь с 14 на 15 августа в Карсоне (штат Калифорния) бой провели двукратный олимпийский чемпион Гильермо Ригондо и представитель Филиппин Джон Риэль Касимеро. Победил Касимеро, отстояв, таким образом, титул чемпиона WBO в легчайшем весе.

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