Объявлен соперник Али Ахмедова по бою в августе

Что интересно, у Али сразу через 20 дней после боя с Флоресом запланирован еще один поединок — 16 сентября он выйдет в ринг против перуанца Давида Зегарры (34−5, 21 КО). Свой последний бой Ахмедов проиграл эквадорцу Карлосу Гонгора (20−0, 15КО) в декабре 2020 года.