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12:14 (мск), источник: Sports.Ru

Объявлен соперник Али Ахмедова по бою в августе

Казахстанский боксер Али Ахмедов (16−1, 12 КО) проведет свой следующий бой 26 августа.

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Источник: AP 2021

Согласно информации сайта boxrec.com его соперником станет мексиканец Рикардо Флорес (23−8−1, 15 КО). Бой запланирован на восемь раундов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что интересно, у Али сразу через 20 дней после боя с Флоресом запланирован еще один поединок — 16 сентября он выйдет в ринг против перуанца Давида Зегарры (34−5, 21 КО). Свой последний бой Ахмедов проиграл эквадорцу Карлосу Гонгора (20−0, 15КО) в декабре 2020 года.

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