Мэнни Пакьяо проиграл бой за титул чемпиона WBA

Пакьяо вернулся на ринг после двухлетнего перерыва. На счету 42-летнего филиппинца теперь 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и две ничьи. Он — единственный боксер в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. В активе 35-летнего Угаса 27 побед (12 нокаутом) и четыре поражения.