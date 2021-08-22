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10:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Мэнни Пакьяо проиграл бой за титул чемпиона WBA

Филиппинец Мэнни Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу в бое за титут чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.

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Источник: Reuters

Угас одержал победу после 12 раундов по решению судей. Бой проходил в Лас-Вегасе.

Пакьяо вернулся на ринг после двухлетнего перерыва. На счету 42-летнего филиппинца теперь 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и две ничьи. Он — единственный боксер в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. В активе 35-летнего Угаса 27 побед (12 нокаутом) и четыре поражения.

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