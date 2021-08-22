Пакьяо — о завершении карьеры: Я расслаблюсь, отдохну и приму решение

Кубинец победил единогласным решением судей — 115−113, 116−112, 116−112.

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«Я вносил коррективы в течение нескольких дней. Это помогло, но это бокс. Мне было тяжело приспосабливаться. Мои ноги напряжены, поэтому мне сложно двигаться.

Всем болельщикам: я очень ценю ваше стремление приехать сюда. Прошу прощения, что проиграл сегодня.

Я расслаблюсь, отдохну и приму решение, продолжу ли карьеру. Собираюсь ли баллотироваться в президенты (Филиппин. — Sport24)? Я сделаю объявление в следующем месяце. Хочу помогать людям, — приводит слова Пакьяо ABS-CBN News.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-177894721&id=456239140&hash=513dd03ea4c8c6f3&hd=2" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.