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11:25 (мск), источник: Sport24

Пакьяо — о завершении карьеры: Я расслаблюсь, отдохну и приму решение

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо прокомментировал поражение от чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса.

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Источник: Reuters

Кубинец победил единогласным решением судей — 115−113, 116−112, 116−112.

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«Я вносил коррективы в течение нескольких дней. Это помогло, но это бокс. Мне было тяжело приспосабливаться. Мои ноги напряжены, поэтому мне сложно двигаться.

Всем болельщикам: я очень ценю ваше стремление приехать сюда. Прошу прощения, что проиграл сегодня.

Я расслаблюсь, отдохну и приму решение, продолжу ли карьеру. Собираюсь ли баллотироваться в президенты (Филиппин. — Sport24)? Я сделаю объявление в следующем месяце. Хочу помогать людям, — приводит слова Пакьяо ABS-CBN News.

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Для 42-летнего Пакьяо поединок с Угасом стал первым после двухлетнего перерыва. В активе филиппинца 62 победы, 8 поражений и 2 ничьи.

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