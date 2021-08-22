Пакьяо — о завершении карьеры: Я расслаблюсь, отдохну и приму решение
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо прокомментировал поражение от чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса.
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо прокомментировал поражение от чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса.
Кубинец победил единогласным решением судей — 115−113, 116−112, 116−112.
«Я вносил коррективы в течение нескольких дней. Это помогло, но это бокс. Мне было тяжело приспосабливаться. Мои ноги напряжены, поэтому мне сложно двигаться.
Всем болельщикам: я очень ценю ваше стремление приехать сюда. Прошу прощения, что проиграл сегодня.
Я расслаблюсь, отдохну и приму решение, продолжу ли карьеру. Собираюсь ли баллотироваться в президенты (Филиппин. — Sport24)? Я сделаю объявление в следующем месяце. Хочу помогать людям, — приводит слова Пакьяо
Для 42-летнего Пакьяо поединок с Угасом стал первым после двухлетнего перерыва. В активе филиппинца 62 победы, 8 поражений и 2 ничьи.