Засудили или все честно? Статистика ударов и разбор боя Пакьяо за титул «суперчемпиона»

Бой состоялся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Угасу — 115−113, 116−112 и 116−112, который успешно защитил свой титул.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-177894721&id=456239140&hash=513dd03ea4c8c6f3&hd=2" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Фаворит-претендент активно начал поединок. Получалось врываться в инфайтинг и комбинировать. Угас не спешил, пережидал атаки за блоком. Он традиционно много работал джебом и бил по корпусу. Уронил ветерана подножкой — не нокдаун. Кубинец провоцировал Пакьяо на неподготовленные атаки, пытался поймать широченным правым хуком. Филиппинец предельно собран.

На старте 4-й трехминутки Угас пробил ниже ватерлинии. Рефери предупредил кубинца — у того и ранее порой прилетало чуть ниже дозволенного. Чемпион провел классную трехминутку, запомнился увесистыми правыми хуками. В следующем раунде оба и вовсе отчаянно зарубились. Пока что конкурентно.



Чемпион контролировал дистанцию, действовал эффективнее, навязал свой темп. Но большая активность Пакьяо вполне могла убедить судей в его превосходстве. В 10-м раунде бойцы вновь зарубились, и эпизод остался за ветераном. Угас ответил в концовке раунда, все продолжал запускать правые в обход блока, которые тревожили Пакьяо даже через защиту.



Кубинец агрессивно провел финальный раунд и визуально заслужил победу. Но есть чуйка, что судьи разойдутся во мнениях. Статистика гласит, что больше попадал Угас, больше выбрасывал Пакьяо.

Итак, 115−113, 116−112 и 116−112 в пользу действующего чемпиона. Все честно! Угас UD 12", — пишет vRINGe.com.

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По данным Compubox, Пакьяо нанес значительно больше ударов (815 против 405), но попал меньше соперника. Угас превзошел филиппинца как в количестве точных джебов (50−42), так и по силовым (101−88).

Изначально соперником Пакьяо должен был стать чемпион мира по версиям WBC и IBF Эррол Спенс, однако бой был отменен. Причиной отмены боя стала травма, полученная Спенсом, — разрыв сетчатки левого глаза. Американец перенес экстренную операцию.