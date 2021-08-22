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22 августа, источник: Vesti.kz

Засудили или все честно? Статистика ударов и разбор боя Пакьяо за титул «суперчемпиона»

Стала известна статистика нанесенных и точных ударов в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе между кубинцем Йорденисом Угасом (27−4, 12 КО) и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62−8−2, 39 КО).

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Источник: Reuters

Бой состоялся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Угасу — 115−113, 116−112 и 116−112, который успешно защитил свой титул.

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«Фаворит-претендент активно начал поединок. Получалось врываться в инфайтинг и комбинировать. Угас не спешил, пережидал атаки за блоком. Он традиционно много работал джебом и бил по корпусу. Уронил ветерана подножкой — не нокдаун. Кубинец провоцировал Пакьяо на неподготовленные атаки, пытался поймать широченным правым хуком. Филиппинец предельно собран.

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На старте 4-й трехминутки Угас пробил ниже ватерлинии. Рефери предупредил кубинца — у того и ранее порой прилетало чуть ниже дозволенного. Чемпион провел классную трехминутку, запомнился увесистыми правыми хуками. В следующем раунде оба и вовсе отчаянно зарубились. Пока что конкурентно.

Чемпион контролировал дистанцию, действовал эффективнее, навязал свой темп. Но большая активность Пакьяо вполне могла убедить судей в его превосходстве. В 10-м раунде бойцы вновь зарубились, и эпизод остался за ветераном. Угас ответил в концовке раунда, все продолжал запускать правые в обход блока, которые тревожили Пакьяо даже через защиту.

Кубинец агрессивно провел финальный раунд и визуально заслужил победу. Но есть чуйка, что судьи разойдутся во мнениях. Статистика гласит, что больше попадал Угас, больше выбрасывал Пакьяо.
Итак, 115−113, 116−112 и 116−112 в пользу действующего чемпиона. Все честно! Угас UD 12", — пишет vRINGe.com.

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По данным Compubox, Пакьяо нанес значительно больше ударов (815 против 405), но попал меньше соперника. Угас превзошел филиппинца как в количестве точных джебов (50−42), так и по силовым (101−88).

Изначально соперником Пакьяо должен был стать чемпион мира по версиям WBC и IBF Эррол Спенс, однако бой был отменен. Причиной отмены боя стала травма, полученная Спенсом, — разрыв сетчатки левого глаза. Американец перенес экстренную операцию.

Для 42-летнего Пакьяо этот поединок стал бы первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишен титула за длительный простой.

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