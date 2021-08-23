Головкин отметил юбилей нахождения в рейтинге лучших боксеров
Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин отметил эффектный юбилей в рейтинге своего дивизиона по версии авторитетного журнала The Ring.
Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин отметил эффектный юбилей в рейтинге своего дивизиона по версии авторитетного журнала The Ring.
GGG отпраздновал нахождение в рейтинге издания на протяжении 500 недель. По этому показателю Головкин лидирует с большим отрывом. Его ближайшие преследователи по «долгожительству» в рейтинге, Сергей Деревянченко и Джермалл Чарло, пребывают в нем 223 и 207 недель, соответственно.
Полностью рейтинг среднего веса The Ring выглядит следующим образом: