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14:07 (мск), источник: Sports.Ru

Головкин отметил юбилей нахождения в рейтинге лучших боксеров

Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин отметил эффектный юбилей в рейтинге своего дивизиона по версии авторитетного журнала The Ring.

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Источник: AP 2021

GGG отпраздновал нахождение в рейтинге издания на протяжении 500 недель. По этому показателю Головкин лидирует с большим отрывом. Его ближайшие преследователи по «долгожительству» в рейтинге, Сергей Деревянченко и Джермалл Чарло, пребывают в нем 223 и 207 недель, соответственно.

Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы входит в табель о рангах уже 30 недель.

Полностью рейтинг среднего веса The Ring выглядит следующим образом:

  1. Геннадий Головкин (501 неделя в рейтинге);.
  2. Джермалл Чарло (207).
  3. Деметриус Андраде (192).
  4. Сергей Деревянченко (223).
  5. Риота Мурата (110).
  6. Хайме Мунгия (37).
  7. Жанибек Алимханулы (30).
  8. Крис Юбэнк-младший (83).
  9. Лиам Уильямс (82).
  10. Феликс Кэш (3).
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