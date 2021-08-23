Головкин отметил юбилей нахождения в рейтинге лучших боксеров

GGG отпраздновал нахождение в рейтинге издания на протяжении 500 недель. По этому показателю Головкин лидирует с большим отрывом. Его ближайшие преследователи по «долгожительству» в рейтинге, Сергей Деревянченко и Джермалл Чарло, пребывают в нем 223 и 207 недель, соответственно.