Блогер побил бывшего чемпиона UFC. Вудли называл себя величайшим в истории, но не смог победить звезду ютуба
Джейк Пол побеждает уже второго
Джейк Пол побеждает уже второго
В ночь на 30 августа по московскому времени в Кливленде состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой
Джейк Пол начал драться в ринге полтора года назад и в своем первом бою он побил другого блогера AnEsonGib. Победа была легкой и мало кого впечатлила, так что скоро Пол раскрутил свое противостояние против бывшего баскетболиста Нейта Робинсона. Вроде бы, бой с профессиональным спортсменом для блогера — затея, на которую еще нужно решиться. Однако на деле оказалось, что Робинсону совершенно не дано боксировать, в то время как Пол успел к тому моменту очень неплохо спрогрессировать. В итоге Джейк отправил Нэйта в тяжелый нокаут уже во втором раунде и заслужил перейти на уровень выше.
В начале года Пол договорился о поединке по правилам бокса с бывшим чемпионом Bellator и ONE Беном Аскреном, и это выглядело большим профессиональным шагом для Джейка. Ветеран UFC, занимавший там пятую строчку рейтинга, а также
Пол и Аскрен подрались в апреле. Опыт боев с самыми опасными полусредневесами планеты в UFC не помог Бэну: он был нокаутирован уже на второй минуте. Для блогера этот успех стал прорывным, так что скоро на его волне Джейк Пол устроил еще более любопытное противостояние. В середине 2021 года было объявлено, что новым соперником звезды ютуба станет бывший чемпион UFC Тайрон Вудли.
Вудли выиграл титул в 2016 году, когда отправил в нокаут Робби Лоулера. Дальше было четыре успешных защиты и выход на уровень доминирующего чемпиона. В
Тайрон не стал унывать слишком долго и скоро принял предложение поучаствовать в прибыльной авантюре. Его не смутил неудачный опыт Аскрена. Более того, неудача Бэна была на руку Тайрону, ведь он в свое время тренировался с Аскреном, что вроде как добавляло ему мотивации. Также стоит добавить, что в подготовке к бою с Полом Вудли помогал Флойд Мейвезер, подравшийся в июне с братом Джейка Логаном Полом в выставочном поединке.
Вудли и Пол начали бой осторожно. Нужно было сохранить силы, чтобы их хватило на всю дистанцию поединка в восемь раундов по три минуты. Тайрон пытался давить Джейка к канатам, но тот уходил в сторону, отбиваясь ударами с дистанции. Три раунда Пол работал заметно активнее, в то время как Вудли будто был слишком зажат. До четвертой трехминутки его удары доходили до цели слишком редко, однако в ней Тайрон наконец смог попасть так, что едва не отправил более крупного соперника в нокдаун. Развить успех не удалось, и скоро Пол полностью восстановился.
Бой был нервным, но не особо ярким. Чуть активнее выглядел блогер, а бывший чемпион UFC снова попытался напомнить о себе лишь в последнем раунде. Вудли пошел вперед, но не смог как следует потрясти оппонента. В итоге бой прошел всю дистанцию, и судьи раздельным решением отдали победу Джейку Полу. Еще недавно, когда блогер утверждал, что скоро подерется с Конором Макгрегором и Саулем Альваресом, это казалось откровенным бредом. Теперь по крайней мере поединок Пола против ирландца уже не выглядит таким уж бессмысленным и нереалистичным.