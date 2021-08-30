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09:56 (мск), источник: Sport24

Блогер побил бывшего чемпиона UFC. Вудли называл себя величайшим в истории, но не смог победить звезду ютуба

Джейк Пол побеждает уже второго экс-чемпиона из ММА.

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Источник: Sport24

В ночь на 30 августа по московскому времени в Кливленде состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли против блогера Джейка Пола. Поединок проходил по правилам бокса и показывался в США по системе платных трансляций. Для Вудли это был дебют в шоу подобного формата, а Пол в свою очередь успел одержать три заметных победы.

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Джейк Пол начал драться в ринге полтора года назад и в своем первом бою он побил другого блогера AnEsonGib. Победа была легкой и мало кого впечатлила, так что скоро Пол раскрутил свое противостояние против бывшего баскетболиста Нейта Робинсона. Вроде бы, бой с профессиональным спортсменом для блогера — затея, на которую еще нужно решиться. Однако на деле оказалось, что Робинсону совершенно не дано боксировать, в то время как Пол успел к тому моменту очень неплохо спрогрессировать. В итоге Джейк отправил Нэйта в тяжелый нокаут уже во втором раунде и заслужил перейти на уровень выше.

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В начале года Пол договорился о поединке по правилам бокса с бывшим чемпионом Bellator и ONE Беном Аскреном, и это выглядело большим профессиональным шагом для Джейка. Ветеран UFC, занимавший там пятую строчку рейтинга, а также экс-чемпион двух других престижных организаций опасен при любом раскладе. Однако все же не стоит забывать, что Аскрен в первую очередь был борцом — причем, ярко выраженным (бывший член олимпийской команды США по вольной борьбе). А ударку Бена всегда было принято считать низкоуровневой даже для смешанных единоборств. К тому же в конце карьеры Аскрен успел потерпеть два поражения, а также перенести тяжелую операцию на бедре уже после ухода на пенсию.

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Пол и Аскрен подрались в апреле. Опыт боев с самыми опасными полусредневесами планеты в UFC не помог Бэну: он был нокаутирован уже на второй минуте. Для блогера этот успех стал прорывным, так что скоро на его волне Джейк Пол устроил еще более любопытное противостояние. В середине 2021 года было объявлено, что новым соперником звезды ютуба станет бывший чемпион UFC Тайрон Вудли.

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Вудли выиграл титул в 2016 году, когда отправил в нокаут Робби Лоулера. Дальше было четыре успешных защиты и выход на уровень доминирующего чемпиона. В какой-то момент Вудли даже называл себя величайшим полусредневесом в истории UFC. Его карьера в лучшей лиге ММА на планете пошла под откос, когда Тайрон встретился с нынешним чемпионом Камару Усманом. Нигериец уничтожил американца и больше с тех пор мы не видели, как Вудли побеждает в октагоне. Дальше последовала серия из трех поражений, вылет из UFC, а с ним и логичное окончание карьеры.

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Тайрон не стал унывать слишком долго и скоро принял предложение поучаствовать в прибыльной авантюре. Его не смутил неудачный опыт Аскрена. Более того, неудача Бэна была на руку Тайрону, ведь он в свое время тренировался с Аскреном, что вроде как добавляло ему мотивации. Также стоит добавить, что в подготовке к бою с Полом Вудли помогал Флойд Мейвезер, подравшийся в июне с братом Джейка Логаном Полом в выставочном поединке.

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Вудли и Пол начали бой осторожно. Нужно было сохранить силы, чтобы их хватило на всю дистанцию поединка в восемь раундов по три минуты. Тайрон пытался давить Джейка к канатам, но тот уходил в сторону, отбиваясь ударами с дистанции. Три раунда Пол работал заметно активнее, в то время как Вудли будто был слишком зажат. До четвертой трехминутки его удары доходили до цели слишком редко, однако в ней Тайрон наконец смог попасть так, что едва не отправил более крупного соперника в нокдаун. Развить успех не удалось, и скоро Пол полностью восстановился.

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Бой был нервным, но не особо ярким. Чуть активнее выглядел блогер, а бывший чемпион UFC снова попытался напомнить о себе лишь в последнем раунде. Вудли пошел вперед, но не смог как следует потрясти оппонента. В итоге бой прошел всю дистанцию, и судьи раздельным решением отдали победу Джейку Полу. Еще недавно, когда блогер утверждал, что скоро подерется с Конором Макгрегором и Саулем Альваресом, это казалось откровенным бредом. Теперь по крайней мере поединок Пола против ирландца уже не выглядит таким уж бессмысленным и нереалистичным.

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