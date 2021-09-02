Пожар, нокауты и звания. Кого из казахстанцев ждать на профи-ринге осенью
Летний сезон в
Летний сезон в
Казахстанский профи должен выйти на ринг уже через десять дней. Его ожидает крайне важный поединок, в рамках которого он поспорит за звание претендента на чемпионский пояс по версии WBA. Его соперником станет гайанец Аллен Леннокс.
Примечательно, что его возвращение должно состояться в
Бронзовый призер чемпионата мира громко заявил о себе, одержав на старте
Летом мог провести крутой бой против панчера из Украины. Но соперник получил травму, а Кулахмету в срочном порядке подыскали проходного оппонента. Страница перевернута.
Есть информация, что он будет драться уже в октябре. К тому же выбор соперника может удивить любителей бокса. Конечно же, в хорошем смысле. Так что ждем.
Пожалуй, Жанибек в данное время является ведущим казахстанским проспектом. Остальные на его фоне
Единственный минус — активность. Хотелось бы, чтобы за год он проводил больше боев. Видимо, команда точечно и избирательно подходит к решению этого вопроса. Есть вероятность, что следующий бой он проведет именно осенью. Ждем
Не факт, что боксер будет биться в ближайшее время. Тем не менее его возвращение многие ждут с нетерпением. Неудивительно, ведь Садриддин готов к большим битвам, которые пока
Да, вряд ли в ближайшей встрече он будет разбираться с
У бойца уже все готово к возвращению. Через две недели ему предстоит сразиться с Давидом Сегаррой. Бой пройдет в США. И станет первым после его тяжелого поражения в декабре прошлого года. Али сейчас находится на стадии отвоевания позиций.
В общем, ждем нокауты, победы, карьерные взлеты.