«Постоянно обвинять власти в обмане и воровстве — непорядочно и подло». Боксер Мехонцев снялся с выборов в Госдуму

Я спортсмен и всегда старался быть честным и со своими соперниками, и самое главное — с самим собой. Сейчас, когда я вижу, когда отдельные кандидаты откровенно врут и буквально выворачиваются наизнанку, подстраиваясь под дешевую политическую конъюнктуру, участвовать в такой кампании я не хочу и не буду. Я много лет представлял Россию на международной арене. Для меня всегда святыми были наши государственные символы: флаг и гимн. Сегодня я вижу: в какой сложной ситуации оказалась наша страна — на нас давят со всех сторон: и в экономике, и в спорте, и в политике. В это непростое время я уверен, что во главе нашего государства должен находиться сильный лидер — такой как Владимир Путин. Можно много рассуждать о том, что у нас есть проблемы в области здравоохранения, образования, дорог. Это так, бесспорно. Но самое главное, что сейчас обеспечивает нам наше государство — это мирное небо над нашей головой. Благодаря президенту, Россия имеет мощные Вооруженные силы, которые гарантированно защищают наш спокойный сон и наш мирный труд. Жаль, что мы иногда об этом забываем, воспринимаем мир как само собой разумеющееся. А ведь это постоянный труд и главы государства, и всей страны. Это, на мой взгляд, самое главное достижение президента и его команды.