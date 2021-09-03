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18:03 (мск), источник: Sport24

«Постоянно обвинять власти в обмане и воровстве — непорядочно и подло». Боксер Мехонцев снялся с выборов в Госдуму

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму.

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Источник: РИА "Новости"

"Я принял для себя решение снять кандидатуру с выборов депутатов Государственной Думы по 172-му одномандатному избирательному округу.

Я спортсмен и всегда старался быть честным и со своими соперниками, и самое главное — с самим собой. Сейчас, когда я вижу, когда отдельные кандидаты откровенно врут и буквально выворачиваются наизнанку, подстраиваясь под дешевую политическую конъюнктуру, участвовать в такой кампании я не хочу и не буду. Я много лет представлял Россию на международной арене. Для меня всегда святыми были наши государственные символы: флаг и гимн. Сегодня я вижу: в какой сложной ситуации оказалась наша страна — на нас давят со всех сторон: и в экономике, и в спорте, и в политике. В это непростое время я уверен, что во главе нашего государства должен находиться сильный лидер — такой как Владимир Путин. Можно много рассуждать о том, что у нас есть проблемы в области здравоохранения, образования, дорог. Это так, бесспорно. Но самое главное, что сейчас обеспечивает нам наше государство — это мирное небо над нашей головой. Благодаря президенту, Россия имеет мощные Вооруженные силы, которые гарантированно защищают наш спокойный сон и наш мирный труд. Жаль, что мы иногда об этом забываем, воспринимаем мир как само собой разумеющееся. А ведь это постоянный труд и главы государства, и всей страны. Это, на мой взгляд, самое главное достижение президента и его команды.

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Но помимо укрепления обороны, за последние годы президентом и правительством сделано много хорошего и для простых людей. Детей бесплатно кормят в школах до 5 класса, повысили материнский капитал и стали платить его за первого ребенка, ввели льготную ипотеку для многодетных семей — да и много чего другого. Не замечать это и видеть только плохое, постоянно обвинять власти в обмане и воровстве — это непорядочно и подло. Я так не могу и заниматься этим не буду.

Конечно, у нас в стране очень много проблем, я понимаю, что граждане могут быть недовольны своей жизнью, обвиняя в этим руководителей городов и районов, но я живу в Екатеринбурге и вижу как за последние 10 лет преобразился мой город. Сегодня это по праву один из лучших городов мира. Строятся школы, дороги, дворцы спорта, готовимся к проведению Универсиады — и все это происходит на наших глазах. Я хочу, чтобы вся Россия была такой же, как мой город. Для этого нам необходимо сплотиться вокруг президента России и настоящих патриотов и государственников в политике.

Именно поэтому я принял такое решение и выхожу из избирательной кампании. Продолжу помогать землякам не политической болтовней, а реальными делами", — приводит слова Мехонцева пресс-служба Федерации бокса России.

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