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10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Девушка-боксер скончалась спустя пять дней после поражения нокаутом

Врачи — невольные соучастники трагедии? Сапату допустили к бою через три месяца после сокрушительного поражения.

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Источник: Инстаграм Жанетты Сапаты
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В ночь с 28-го на 29 августа в канадском городе Монреаль прошел боксёрский турнир, организованный промоутерской компанией GYM, принадлежащей известному промоутеру Ивону Мишелю.

Один из женских поединков в ходе шоу закончился нокаутом. Местная спортсменка Мари-Пьер Уль одолела 18-летнюю мексиканку Жанетту Закарию Сапату техническим нокаутом. В конце четвёртого раунда Уль прижала Сапату в угол, где разбила мексиканскую спортсменку серией мощных ударов. От правого хука в челюсть у Жанетты даже вылетела капа.

После гонга Сапата стояла в углу потрясённой и на команду рефери идти в свой угол никак не реагировала. К ней подбежал её тренер и по совместительству муж Джованни Мартинес. Судья остановил поединок, и мексиканку тут же положили на канвас. После чего её вынесли с ринга на носилках и сразу же отвезли в больницу.

Ее соперница Мари-Пьер Уль выразила обеспокоенность произошедшим:

«Это не то, что вы хотите видеть. Я хотела выиграть нокаутом, но предпочла бы, чтобы она вышла с ринга на ногах, а не на носилках. В моих планах никогда не было намерения травмировать оппонента».

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Состояние мексиканки было стабильно критичным, и она не приходила в сознание. Потому её поместили в искусственную кому. Ивон Мишель был в курсе всех событий и после того, как Сапата была введена в кому, поделился имеющийся информацией.

«Врачи изначально не давали ей особого шанса (выйти), но они обнаружили, что её положение значительно улучшилось. Следующие 2−5 дней будут критическими, и в течение этого периода она будет находиться под действием седативных препаратов. Следующие шесть недель будут иметь решающее значение для определения наличия повреждений и их размера».

Но к сожалению, состояние Сапаты ухудшилось. И спустя 5 дней она скончалась. Самое интересное, что перед боем с Уль Сапата проходила неврологическое обследование для допуска к схватке. Дело в том, что тремя месяцами ранее Жанетта проиграла свой бой нокаутом. И, по словам Ивона Мишеля, она сдала этот тест. Но, кажется, это не помешает началу нового расследования.

Врачи, допустившие девушку к поединку, фактически невольно стали соучастниками трагедии. Как Сапата прошла все тесты после нокаута и как ей вообще дали зелёный свет на очередную схватку после болезненного поражения трёхмесячной давности? Было бы неплохо, чтобы ответы на эти вопросы дали результаты расследования.

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