Главный тренер сборной Казахстана по боксу объявил о своем уходе
Галым Кенжебаев объявил об уходе с поста главного тренера сборной Казахстана по боксу. Об этом он сообщил в Instagram.
Галым Кенжебаев объявил об уходе с поста главного тренера сборной Казахстана по боксу. Об этом он сообщил в Instagram.
В его комментарии говорится, что он уходит по собственному желанию. А одним из своих сожалений назвал то, что дал мало шансов в олимпийском цикле Сабырхану Махмуду.
Кенжебаев возглавлял сборную с декабря 2018 года. До этого он руководил молодежной сборной, а еще известен как личный тренер Геннадия Головкина в любителях.
Напомним, что про итогам Игр-2020 Казахстан впервые в истории остался без золота в боксе на Олимпиадах. В Токио удалось завоевать только две бронзовые медали.