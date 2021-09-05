Главный тренер сборной Казахстана по боксу объявил о своем уходе

В его комментарии говорится, что он уходит по собственному желанию. А одним из своих сожалений назвал то, что дал мало шансов в олимпийском цикле Сабырхану Махмуду.

Кенжебаев возглавлял сборную с декабря 2018 года. До этого он руководил молодежной сборной, а еще известен как личный тренер Геннадия Головкина в любителях.