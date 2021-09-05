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5 сентября, источник: Vesti.kz

Главный тренер сборной Казахстана по боксу объявил о своем уходе

Галым Кенжебаев объявил об уходе с поста главного тренера сборной Казахстана по боксу. Об этом он сообщил в Instagram.

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Источник: instagram.com/kenzhebayevcoach

В его комментарии говорится, что он уходит по собственному желанию. А одним из своих сожалений назвал то, что дал мало шансов в олимпийском цикле Сабырхану Махмуду.

Кенжебаев возглавлял сборную с декабря 2018 года. До этого он руководил молодежной сборной, а еще известен как личный тренер Геннадия Головкина в любителях.

Напомним, что про итогам Игр-2020 Казахстан впервые в истории остался без золота в боксе на Олимпиадах. В Токио удалось завоевать только две бронзовые медали.

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